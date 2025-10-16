Έως το τέλος του έτους οι καταναλωτές θα βλέπουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ μειωμένες τιμές σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων.
Η συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης με 70 προμηθευτές και τις μεγάλες αλυσίδες των υπεραγορών επετεύχθη, σε μία προσπάθεια να ελαφρύνει τα μηνιαία έξοδα των νοικοκυριών.
Οι μειώσεις
– Προϊόντα προσωπικής υγιεινής: 236 κωδικοί με μείωση από 5% έως 13%
– Είδη πρωινού και δημητριακά: 56 κωδικοί με μειώσεις έως 23%
– Τυριά: 34 κωδικοί με μειώσεις από 5% έως 35%
– Γλυκά & σοκολάτες: 68 κωδικοί με μειώσεις από 3% έως 17%
– Έλαια & λίπη: 11 κωδικοί με μειώσεις από 5% έως 16%
– Ζυμαρικά: 38 κωδικοί με μειώσεις από 3% έως 5%
– Καφές: 8 κωδικοί με μειώσεις από 5% έως 8%
– Νωπό κρέας: 3 κωδικοί με μειώσεις από 5% έως 7%