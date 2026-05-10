Βαρύ είναι το κλίμα στην Μπαρτσελόνα λίγες ώρες πριν το μεγάλο Clasico απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Χάνσι Φλικ πληροφορήθηκε για τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Γερμανός τεχνικός έμαθε τα δυσάρεστα νέα το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης της ομάδας πριν από το μεγάλο ντέρμπι της La Liga.

Το μήνυμα του συλλόγου ήταν άμεσο και γεμάτο αγάπη για τον Γερμανό προπονητή: «Η Μπαρτσελόνα και ολόκληρη η οικογένεια της Μπάρτσα θέλουν να στείλουν την αγάπη τους στον Χάνσι Φλικ για τον θάνατο του πατέρα του. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη του και είμαστε μαζί του και της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/1IZzT6ds4L — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

Το πρωί της Κυριακής ενημέρωσε τόσο τους ποδοσφαιριστές όσο και τη διοίκηση των Καταλανών για την προσωπική του απώλεια, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή ενόψει ενός αγώνα με τεράστια βαθμολογική σημασία.

Παρά το βαρύ πένθος, ο 61χρονος προπονητής αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.