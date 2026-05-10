Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Το πλοίο κατέπλευσε στην Τενερίφη το πρωί του Σαββάτου (10/5/2026) στις 07:00, προκειμένου να ξεκινήσει ο επαναπατρισμός των 147 επιβαινόντων, ανάμεσά τους και ενός 70χρονου Έλληνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τους Ισπανούς που έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Μαδρίτη, σειρά παίρνουν οι επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Όλοι αναμένεται να μεταφερθούν με κοινή πτήση προς την Ολλανδία. Η τελευταία πτήση της επιχείρησης θα μεταφέρει έξι άτομα στην Αυστραλία.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και μέλη του πληρώματος θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία, ενώ οι Αμερικανοί θα οδηγηθούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και ιατρικούς ελέγχους. Παράλληλα, 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία.

Οι αποσκευές και η σορός ενός επιβάτη παραμένουν στο πλοίο, το οποίο θα απολυμανθεί στην Ολλανδία. Οι 14 Ισπανοί επιβάτες έχουν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος που αναχώρησε για τη Μαδρίτη. Το πλοίο, όπου καταγράφηκαν τρεις θάνατοι λόγω της διασποράς του χανταϊού, έχει αγκυροβολήσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Η διαδικασία αποβίβασης πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι επιβάτες μεταφέρονται σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Εικόνες έδειξαν τους πρώτους Ισπανούς επιβάτες να φτάνουν στη στεριά γύρω στις 12:00 (ώρα Ελλάδος), φορώντας μπλε ιατρικές ποδιές, πριν επιβιβαστούν στα λεωφορεία και αναχωρήσουν για τη Μαδρίτη.

Οι Ισπανοί θα μεταφερθούν με στρατιωτικό αεροσκάφος στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla. Λίγο πριν τις 12:45 (ώρα Ελλάδος) ξεκίνησε η επιβίβασή τους στο αεροσκάφος, το οποίο απογειώθηκε με προορισμό τη Μαδρίτη.

Επαναπατρισμός των Γάλλων επιβατών

Οι πέντε Γάλλοι επιβάτες του MV Hondius θα επαναπατριστούν σήμερα με ειδική πτήση υγειονομικού χαρακτήρα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών της Γαλλίας. Η μεταφορά θα γίνει «με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ».

Φθάνοντας στη Γαλλία, οι πέντε επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα για 72 ώρες σε νοσοκομείο, όπου θα γίνει πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, παραμένοντας σε απομόνωση για 45 ημέρες υπό ιατρική παρακολούθηση.

Επίσης, οι υγειονομικές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν όσους εκτέθηκαν στον ιό χωρίς να εμφανίσουν συμπτώματα, με τακτικές επαφές για έξι εβδομάδες – διάστημα που αντιστοιχεί στη μέγιστη θεωρητική περίοδο επώασης.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη το απόγευμα για την αξιολόγηση της κατάστασης. Όπως αναφέρουν τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών, «σε αυτή τη φάση, κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν έχει αναφερθεί σε γαλλικό έδαφος».

Ακόμη, ένας Γάλλος υπήκοος που είχε τεθεί σε απομόνωση λόγω ήπιων συμπτωμάτων, αφού βρέθηκε στο ίδιο αεροσκάφος με επιβεβαιωμένο κρούσμα, διαπιστώθηκε αρνητικός στον ιό, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν επιβεβαιωθεί έξι κρούσματα μεταξύ οκτώ ύποπτων περιστατικών, εκ των οποίων τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο χανταϊός είναι γνωστός αλλά σπάνιος ιός, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Θνησιμότητα και μεταδοτικότητα

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο χανταϊός είναι σπάνιος αλλά ιδιαίτερα θανατηφόρος ιός. Ο ιός των «Άνδεων» που εντοπίζεται στην Αμερική μπορεί να προκαλέσει το πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού. Περίπου το 38% των ανθρώπων που εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα μπορεί να πεθάνουν, σύμφωνα με το CDC.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η έγκαιρη υποστηρικτική φροντίδα και η άμεση παραπομπή σε νοσοκομείο που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη ΜΕΘ μπορούν να βελτιώσουν τα ποσοστά επιβίωσης.

Ο ΠΟΥ έχει κατατάξει τους χανταϊούς στις αναδυόμενες απειλές δημόσιας υγείας που απαιτούν αυξημένη επιτήρηση και ερευνητική προτεραιότητα, λόγω της σοβαρότητας που μπορούν να παρουσιάσουν οι λοιμώξεις σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο λόγω του ιού των Άνδεων είναι σπάνια, αλλά έχει αναφερθεί σε κοινοτικά περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν στενή και παρατεταμένη επαφή, όπως μεταξύ παντρεμένων ζευγαριών και ατόμων που μοιράζονται καμπίνες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. «Δεν πρόκειται για ιό που εξαπλώνεται όπως η γρίπη ή όπως 0 Covid-19. Είναι αρκετά διαφορετικό», δήλωσε η Δρ. Maria Van Kerkhove του ΠΟΥ.