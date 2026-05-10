Ο αρχηγός της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και έλαβε από αυτόν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους», σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Fars.

Όπως μετέδωσε το Fars, ο Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια, ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Η συνάντηση αυτή, ωστόσο, δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε.

Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο Αμπντολαχί φέρεται να δήλωσε πως «οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες ν’ αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ενέργεια των Αμερικανών-Σιωνιστών (Ισραηλινών) εχθρών». Επισήμανε επίσης ότι, «στην περίπτωση κάποιου λάθους από τον εχθρό, η αντίδραση του Ιράν θα είναι ευέλικτη, καταστροφική και αποφασιστική».