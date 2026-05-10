Οι Metallica επέστρεψαν στην Αθήνα και «ταρακούνησαν» το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, σε μια συναυλία που θα μείνει στην ιστορία. Από το πρώτο λεπτό, οι θρύλοι της heavy metal παρέσυραν το κοινό σε ένα δίωρο εκρηκτικό set, γεμάτο ενέργεια, πάθος και δυνατά riffs.

Η ωμή δύναμη του Τζέιμς Χέτφιλντ, του Κιρκ Χάμετ, του Λαρς Ούλριχ και του Ρόμπερτ Τρουχίλο ξεχείλιζε από τη σκηνή, καθηλώνοντας δεκάδες χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το κοινό αποτελούσαν μικρά παιδιά, έφηβοι, οικογένειες αλλά και φανατικοί μεταλλάδες κάθε ηλικίας, όλοι ενωμένοι κάτω από τους ήχους της μπάντας.

Οι Knocked Loose άνοιξαν τη βραδιά, ενώ οι Gojira αποθεώθηκαν πριν παραδώσουν τη σκηνή στους Metallica. Όταν στις 20:45 ακούστηκε η εισαγωγή του «Creeping Death», το στάδιο σείστηκε.

Τα 600 ηχεία και subwoofer που είχαν στηθεί περιμετρικά της σκηνής προσέφεραν έναν εντυπωσιακό ήχο, ενώ η διάθεση του συγκροτήματος απογείωσε την εμπειρία.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμογράφος που κατέγραφε τη συναυλία εντόπισε μικροδονήσεις, αποτέλεσμα του ρυθμικού χορού και των συγχρονισμένων κινήσεων των χιλιάδων θεατών.

Στιγμές συγκίνησης και ελληνικές πινελιές

Η μπάντα επέλεξε ένα set list γεμάτο κλασικές επιτυχίες. Το «The Unforgiven» και το «Nothing Else Matters» προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης, ενώ το «Seek and Destroy» έκανε ολόκληρο το ΟΑΚΑ να τραγουδάει. Ο Χέτφιλντ χαιρέτισε θερμά το κοινό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την επιστροφή της μπάντας στην Αθήνα. Ο Κιρκ Χάμετ δεν παρέλειψε να επισημάνει πως «η μουσική ξεκίνησε από την Ελλάδα».

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η αναφορά του Χέτφιλντ στον μικρό Σπύρο, ένα παιδί που δίνει μάχη με τον καρκίνο και είχε όνειρο να δει από κοντά τους Metallica. Το χαμόγελό του, όταν η κάμερα τον έδειξε στις γιγαντοοθόνες, συγκίνησε τους πάντες.

Η ελληνική παρουσία δεν έλειψε ούτε από τη σκηνή. Ο Χάμετ και ο Τρουχίλο παρουσίασαν ένα απρόσμενο ντουέτο, παίζοντας το «Ζορμπά» σε κιθάρα και μπάσο, ενώ ο Τρουχίλο ερμήνευσε το τραγούδι των «Τρυπών» «Δε χωράς πουθενά», προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό.

Το φινάλε μιας ανεπανάληπτης βραδιάς

Οι ύμνοι του συγκροτήματος, όπως το «Fade to Black» και το «Master of Puppets», ανέβασαν την ένταση στα ύψη. Το φινάλε ήρθε με το «Enter Sandman», που ολοκλήρωσε ιδανικά τη συναυλία, χωρίς encore, αλλά με ατελείωτα χειροκροτήματα και φωνές θαυμασμού.

Περισσότεροι από 80.000 θεατές είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στο ΟΑΚΑ, περιμένοντας να δουν από κοντά τους «αρχιερείς» της metal. Η σκηνή των 360 μοιρών επέτρεψε σε όλους να απολαύσουν κάθε στιγμή, ενώ το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε αποτέλεσε την ιδανική εισαγωγή.

Ο frontman Τζέιμς Χέτφιλντ, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό λέγοντας: «Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ» και λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Καλησπέρα Αθήνα, είστε τέλειοι». Μετά το τέλος της συναυλίας, οι δρόμοι γύρω από το ΟΑΚΑ πλημμύρισαν από κόσμο, σε μια νύχτα που απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί οι Metallica παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών.

