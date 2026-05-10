«Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς δεν έχει πλέον θέση στην περιοχή μας», αναφέρει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ παρουσιάζοντας το όραμά του για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή. Υπερασπιζόμενος τη στρατηγική του Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου, την οποία περιγράφει ως «καμπανάκι κινδύνου», τοποθετείται για τη Χαμάς, τη λύση των δύο κρατών και τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στις εξελίξεις στην περιοχή.

Κατά τη γνώμη σας, κύριε πρόεδρε, ποιοι ηγέτες, Αραβες και μη, έχουν κατανοήσει καλύτερα τα διακυβεύματα και τη φύση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης;

Το όνειρο της ειρήνης είναι βαθιά ριζωμένο στο DNA του εβραϊκού και ισραηλινού λαού. Με ρωτάτε ποιος κατανόησε καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή: ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι το τέλειο παράδειγμα ηγέτη που κατάφερε να αναπτύξει μια καινοτόμο προσέγγιση σε ένα φαινομενικά άλυτο πρόβλημα. Χάρη στη μοναδική του ικανότητα να συγκεντρώνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο ίδιο τραπέζι, ενορχήστρωσε ένα πραγματικό διπλωματικό αριστούργημα που οδήγησε σε συμφωνία με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Υπό την ηγεσία του, ολόκληρη η περιοχή μπορεί να προσβλέπει σε ένα πιο ειρηνικό μέλλον, βασισμένο στη συνεργασία, τη φιλία και νέες συνεργασίες.

Μπορεί το παλαιστινιακό ζήτημα να επιλυθεί χωρίς τη Χαμάς; Αν ναι, πώς μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία;

Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς δεν έχει πλέον θέση στην περιοχή μας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική οργάνωση που σφαγίασε, βίασε, απήγαγε παιδιά. Και αυτές τις σφαγές τις διέπραξε τόσο εναντίον νέων όσο και επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη όσο υπάρχει αυτή η οργάνωση. Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου Τραμπ, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε μια ιστορική ψηφοφορία τον περασμένο Νοέμβριο, είναι σαφές ως προς αυτό: η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να απομακρυνθεί από τη Γάζα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για μια πραγματική ειρήνη.

Είστε υπέρ της λεγόμενης «λύσης των δύο κρατών»;

Η 7η Οκτωβρίου αποτέλεσε καμπανάκι κινδύνου για το Ισραήλ. Είδαμε τις συνέπειες της διαχείρισης της Γάζας από τη Χαμάς, η οποία χρησιμοποίησε την εξουσία της όχι για να οικοδομήσει την ειρήνη ή να διασφαλίσει τη σταθερότητα, αλλά για να κατασκευάσει μια πολεμική μηχανή που επέτρεψε τη δολοφονία και τον βιασμό αθώων Ισραηλινών. Επειτα από αυτό το μαζικό εθνικό τραύμα για Ισραηλινούς όλων των πολιτικών αποχρώσεων, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς μια «λύση δύο κρατών». Πολλοί Ισραηλινοί αναρωτιούνται εύλογα πώς μπορούν να είναι βέβαιοι ότι όσοι θα ηγηθούν ενός παλαιστινιακού κράτους δεν θα επιχειρήσουν να τους επιτεθούν ξανά. Αγωνίζομαι για την ειρήνη σε όλη μου τη ζωή. Αλλά όσο υπάρχει τρομοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη.

Προορίζεται η Λωρίδα της Γάζας να αποτελέσει μέρος ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους;

Καταρχάς, όπως είπα, η Γάζα πρέπει να καταστεί μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία και να πάψει να αποτελεί απειλή για τους γείτονές της, σύμφωνα με το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Η ίδια η Χαμάς ευθύνεται για τα δεινά του άμαχου πληθυσμού της Γάζας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί να διατηρήσει μακροπρόθεσμα τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, οι ισραηλινοί ηγέτες έχουν επίσης καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθεί μια νέα 7η Οκτωβρίου ούτε να αναπτυχθεί άλλη τρομοκρατική οργάνωση στα σύνορά τους και ότι θα διασφαλίσουν την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου.

Ο Λιονέλ Ερέρα είναι πρόεδρος του Lionel Errera Conseil και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Politique Internationale