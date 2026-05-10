Πέντε Γάλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκε εστία χανταϊού, πρόκειται να επαναπατριστούν σήμερα με πτήση «υγειονομικού χαρακτήρα» προς τη Γαλλία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών.

Η μεταφορά τους θα πραγματοποιηθεί «με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των δύο υπουργείων.

Το MV Hondius έφθασε τα ξημερώματα κοντά στην Τενερίφη, ενόψει της προγραμματισμένης απομάκρυνσης σχεδόν 150 επιβατών και μελών του πληρώματος, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Με την άφιξή τους στη Γαλλία, οι πέντε επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα σε νοσοκομείο για 72 ώρες, καθώς ο ΠΟΥ θεωρεί όλους τους επιβαίνοντες «επαφές υψηλού κινδύνου». Κατά τη διάρκεια της καραντίνας θα γίνει πλήρης εκτίμηση της υγείας τους, πριν οργανωθεί η επιστροφή στις οικίες τους, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, υπό την κατάλληλη παρακολούθηση.

Οι υγειονομικές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα άτομα που έχουν εκτεθεί στον ιό, αλλά δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα, «στις αντίστοιχες περιοχές διαμονής τους».

Η διαδικασία παρακολούθησης θα περιλαμβάνει «μια αρχική επαφή και στη συνέχεια τακτικές επαφές για περίοδο έξι εβδομάδων –που αντιστοιχεί στη μέγιστη θεωρητικά περίοδο επώασης– καθώς και την παροχή των κατάλληλων υγειονομικών συστάσεων», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Σύσκεψη υπό τον Γάλλο πρωθυπουργό

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης, όπως γνωστοποίησε το γραφείο του.

«Σε αυτή τη φάση, κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν έχει αναφερθεί σε γαλλικό έδαφος», υπογράμμισαν τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών.

Παράλληλα, ένας Γάλλος υπήκοος που είχε τεθεί σε απομόνωση λόγω ήπιων συμπτωμάτων, αφού ταξίδεψε με το ίδιο αεροσκάφος με επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού, διαπιστώθηκε ότι είναι αρνητικός ύστερα από εξετάσεις, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή.

Η εικόνα διεθνώς

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε έξι μεταξύ οκτώ ύποπτων περιπτώσεων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ιού, ο οποίος είναι γνωστός αλλά σπάνιος, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν εμβόλιο ή θεραπεία.