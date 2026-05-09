Αίσθηση και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο εντοπισμός ενός θαλάσσιου drone μήκους 6 μέτρων από ψαράδες κοντά στο πέρασμα του Κάβου της Κυράς στη Λευκάδα, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον την προέλευση και τον σκοπό της συσκευής.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τα 100 κιλά εκρηκτικά που έφερε το σκάφος, εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής και ρυμουλκήθηκε αρχικά προς το λιμάνι της περιοχής, πριν μεταφερθεί για περαιτέρω έλεγχο στο Πλατυγιάλι Αστακού. Οι ψαράδες, δύο αδέλφια, ειδοποίησαν άμεσα το Λιμεναρχείο Λευκάδας και το Νυδρί.

Ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, ανέφερε ότι το θαλάσσιο drone φαίνεται να ήταν αυτόνομης λειτουργίας, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS. «Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε, ότι πιθανόν το drone έχασε το σήμα GPS ή επηρεάστηκε από καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής. «Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι, όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει, ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του», σημείωσε.

Οι ψαράδες που το εντόπισαν, σύμφωνα με τον κ. Βασιλάτο, αντέδρασαν ψύχραιμα και ακολούθησαν τις οδηγίες του Λιμεναρχείου, το οποίο τους ζήτησε να απομακρυνθούν από το σημείο. «Υπήρξε φόβος γιατί ήταν άγνωστης προέλευσης αντικείμενο. Όμως οι ψαράδες ενήργησαν σωστά και άμεσα ενημέρωσαν τις αρχές», τόνισε.

Το drone στη συνέχεια περισυλλέχθηκε από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε σε ασφαλή απόσταση περίπου 300 μέτρων από κατοικημένη περιοχή, έως ότου αναλάβουν ειδικά κλιμάκια.

Έρευνα για την προέλευση

Στην υπόθεση εμπλέκονται ήδη αρμόδιες υπηρεσίες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζεται η συνδρομή εξειδικευμένων τεχνικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και υπηρεσιών ασφαλείας. Το βασικό ζητούμενο παραμένει η ταυτότητα, η χώρα προέλευσης και η αποστολή του θαλάσσιου drone.