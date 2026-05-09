Περιπετειώδης σύλληψη 22χρονουσημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο συλληφθείς είχε στην κατοχή του ποσότητα κοκαΐνης και στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, παραβίασε τον μισό Ποινικό Κώδικα. σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και .

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο 22χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. όχημα στον Πειραιά. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των στελεχών του Λιμενικού, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, αγνοώντας τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των υπηρεσιακών οχημάτων.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, προκάλεσε υλικές ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, πριν τελικά ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Κατά τη διαφυγή του, πέταξε μια νάιλον σακούλα που περιείχε χάρτινο κουτί, μέσα στο οποίο βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 530 γραμμαρίων. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την πώληση της κατασχεθείσας ποσότητας εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 26.500 και 53.000 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο κατέσχεσε την ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών,που θα αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και το Ι.Χ.Ε. όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκαν στην υπόθεση.