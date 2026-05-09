Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5), υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται πλέον σε ειδικά κελιά για λόγους ασφαλείας. Ο άνδρας έχει μεταφερθεί σε πτέρυγα ανδρών και η σύζυγός του σε αντίστοιχη γυναικεία πτέρυγα, τελώντας και οι δύο υπό καθεστώς προστασίας. Η μεταγωγή του ζευγαριού από την Κρήτη στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με διαδρομή που δεν ήταν η συνηθισμένη.

Οι αρχές επέλεξαν εναλλακτικό δρομολόγιο, καθώς από το Ηράκλειο μεταφέρθηκαν οδικώς στα Χανιά και στη συνέχεια με πλοίο της γραμμής έφτασαν στον Πειραιά, πριν οδηγηθούν με κλούβα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το ενδεχόμενο ενέδρας και η πορεία των ερευνών

Η έρευνα για τη δολοφονία του 20χρονου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ του Star, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε στηθεί ενέδρα στον Νικήτα από το ζευγάρι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διερευνάται το σενάριο, ο 54χρονος να είχε στήσει παγίδα στον νεαρό, οδηγώντας σε επίθεση που κατέληξε στη δολοφονία του.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του θύματος ζητά να κατασχεθούν κάμερες από παραδρόμους και σημεία κοντά στη διαδρομή που κινήθηκε το όχημα των δραστών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις πως πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Η δικηγόρος της οικογένειας, Αλεξάνδρα Σπανάκη, υπογράμμισε ότι οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί ενισχύουν την εκδοχή της ενέδρας, σημειώνοντας πως το σενάριο αυτό «αρχίζει να λαμβάνει χαρακτήρα βεβαιότητας».

Παράλληλα, μάρτυρες περιγράφουν κινήσεις, που φέρονται να σχετίζονται με την παρουσία του 54χρονου στην περιοχή, ενώ εξετάζεται αν υπήρχε προηγούμενη στοχοποίηση του νεαρού. Μάρτυρας που μίλησε στο Star, ανέφερε σκηνές έντονου τρόμου, περιγράφοντας ότι ο Νικήτας βρισκόταν σε κατάσταση πανικού και δεν μπορούσε να μιλήσει, πριν συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. «Το παιδί ήταν σε σοκ, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Άλλη μαρτυρία κάνει λόγο για συνεχή καταδίωξη του νεαρού από τον φερόμενο δράστη, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις αρχές.

Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα

Στο Ηράκλειο τελέστηκε σήμερα (9/5) τρισάγιο στη μνήμη του 21χρονου στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής άφησαν λουλούδια και κεριά, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη. Ο πόνος της οικογένειας παραμένει αβάσταχτος, ενώ η τοπική κοινωνία δηλώνει συγκλονισμένη από την αγριότητα της υπόθεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, επιδιώκοντας να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία και να διαπιστώσουν εάν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο και προμελέτη πίσω από την επίθεση.