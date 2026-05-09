Σχεδόν μια ενδεκάδα θα απουσιάσει από την ομάδα του Παναθηναϊκού στο Αθηναϊκό ντέρμπι, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ μετράει εννέα ονόματα στο απουσιολόγιο του με νεότερη προσθήκη αυτή του αρχηγού, Τάσου Μπακασέτα.

Πέρα από τον κάπταιν των Πράσινων, εκτός είναι οι τραυματίες Σάντσες, Κάτρης, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό και ο Ερνάντεθ, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε στο ματς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει διαθέσιμους μονάχα δύο κεντρικούς αμυντικούς (Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν), όπως και ότι επέλεξε να μην πάρει στην αποστολή ένα στόπερ από την Κ19 για να υπάρξει μια επιπλέον επιλογή.

Στην περίπτωση που προκύψει πρόβλημα, στο κέντρο της άμυνας μπορούν να αγωνιστούν οι Καλάμπρια και Κώτσιρας.