Απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε για τον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν το κρίσιμο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ (10/5), στο πλαίσιο των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Ο Τάσος Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση του Σαββάτου (9/5) και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το «τριφύλλι» στην αναμέτρηση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής.

Παράλληλα, εκτός πλάνων βρίσκονται και οι Ρενάτο Σάντσες και Γιώργος Κάτρης, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, καθώς και οι Ίνγκι Ίνγκασον, Φακούντο Πελίστρι, Τιν Γέντβαϊ, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό που έκαναν θεραπεία.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.