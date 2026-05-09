Με λαμπρότητα ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, το πρωί του Σαββάτου (09/05), με την καθιερωμένη παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία να πραγματοποιείται σε πιο περιορισμένη μορφή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Στρατιωτικά αγήματα παρατάχθηκαν στην Κόκκινη Πλατεία και ακολούθησε η μεγαλοπρεπής παρέλαση προς τιμή της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή εκδήλωση διήρκησε μόλις 45 λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε μικρότερη κλίμακα από τα προηγούμενα έτη.

Για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια, δεν παρουσιάστηκαν οπλικά συστήματα στην Κόκκινη Πλατεία, ενώ δεν συμμετείχαν σώματα δοκίμων ή σπουδαστών στρατιωτικών σχολών, ούτε άρματα μάχης.

Μέλη του στρατεύματος παρέλασαν μπροστά από το μαυσωλείο του Βλαντίμιρ Λένιν, ενώ αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκφώνησε σύντομη ομιλία προτού καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε ομιλία διάρκειας μικρότερης των δέκα λεπτών, αναφέρθηκε στις θυσίες των Σοβιετικών στρατιωτών, δηλώνοντας ότι “οι στρατιώτες μας υπέστησαν τεράστιες απώλειες, έκαναν τεράστιες θυσίες στο όνομα της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των λαών της Ευρώπης”.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο σκοπός μας είναι δίκαιος. Είμαστε ενωμένοι. Η νίκη ήταν δική μας και θα είναι για πάντα», πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ρωσίας.

Παρουσίες και μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, δίπλα στον Ρώσο πρόεδρο κάθισε ο γηραιότερος εν ζωή βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Κιρίλ Σεμιόνοφ, ηλικίας 103 ετών.

Ο Ρώσος ηγέτης απηύθυνε τον λόγο του ενώπιον εκατοντάδων στρατιωτών. Παρόντες στους εορτασμούς ήταν και στρατιώτες των βορειοκορεατικών δυνάμεων, οι οποίοι, σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση, συμμετείχαν στις επιχειρήσεις για την εκδίωξη ουκρανικών στρατευμάτων από την περιφέρεια του Κουρσκ την άνοιξη του 2025.

Η παρέλαση ξεκίνησε στις 10:00 (τοπική ώρα) και ολοκληρώθηκε στις 10:45, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών ήταν περιορισμένη στο κέντρο της Μόσχας, ενώ οι δρόμοι της πρωτεύουσας παρέμειναν σχεδόν έρημοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συμβολισμός και συγκυρία

Οι εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου αποτελούν κάθε χρόνο σημαντικό γεγονός για τη Ρωσία, καθώς επιτρέπουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν να αναδείξει τη μνήμη της νίκης των Σοβιετικών και να ενισχύσει τη συσπείρωση του πληθυσμού γύρω από τη στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία.

Ωστόσο, φέτος ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά των ουκρανικών επιθέσεων με drones στο ρωσικό έδαφος, καθώς και της οικονομικής πίεσης που προκαλεί ο πόλεμος, με αυξήσεις σε τιμές και φόρους.

Παράλληλα, μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκεχειρίας —μία ουκρανική και μία ρωσική— που παραβιάστηκαν επανειλημμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το Σάββατο.

