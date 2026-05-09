«Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα 9 Μαίου, την Ημέρα της Ευρώπης, διότι είναι μια σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρο μας, στην πρώτη γραμμή για την εθνική μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, στην πρώτη γραμμή για μία ενιαία μεταναστευτική πολιτική, με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις, την πρώτη γραμμή για δράσεις, που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας και ιδίως εδώ στο βορρά, το ξέρετε καλά, περίσσευαν και οι ανέξοδες υποσχέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του στο 6ο Προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα».

Σημείωσε ότι «εμείς μιλάμε με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα», θέτοντας ως προτεραιότητα την αξιοπιστία και την εφαρμοσμένη πολιτική.

«Ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές»

«Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα “Κίμων”, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της» συνέχισε.

Τόνισε ότι «έχει σημασία να παράγουμε εμείς τα δικά μας σύγχρονα οπλικά συστήματα», υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι οι ελληνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της παραγωγής που αφορά τις μεγάλες αμυντικές αγορές.

Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο πρωθυπουργός είπε ότι «ήρεμα νερά σημαίνουν νερά που θα ισχύει το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τον φράχτη του Έβρου τόνισε με έμφαση ότι «ο φράχτης είναι σύμβολο κυριαρχίας δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας».

«Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να επιστρέψουμε στην εποχή όπου οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο. Η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι» είπε σε άλλο σημείο.

«Ξέρουμε πως το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια Κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Δεν πρόκειται όμως να υποσχεσθούμε πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Όσο λιγότερο το χρέος τόσο λιγότερο το βάρος για τη νέα γενιά» τόνισε.

Στη συνέχεια είπε «Όσοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ ετοιμάζει την Ελλάδα για το 2030» και πρόσθεσε «βλέπουμε μία αμήχανη αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ παρά το ότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθνο κόμμα έγινε το κόμμα του “Όχι σε όλα και του Ναι σε τίποτα”. Λένε ναι στη λάσπη και στην τοξικότητα. Ποντάρουν στην συκοφαντία και στη σκανδαλολογία».