Η Prada είναι πλέον η κυρίαρχος του παιχνιδιού. Ο απόλυτος παίκτης στο διεθνές fashion world. Ενα brand ιταλικό, το οποίο πρωταγωνιστεί στις μεγάλες εξαγορές (βλέπε οίκος Versace), στις πασαρέλες με υπέροχα ρούχα και αξεσουάρ, στο σινεμά (μετά το πρώτο «Ο Διάβολος φοράει Prada, ήρθε και η δεύτερη ταινία που δημιούργησε χαμό) και στο art world.

Ο παγκόσμιος χώρος της τέχνης υποκλίνεται στη μυθική πλέον οικογένεια Prada, που ξέρει να δημιουργεί, ξεχωρίζει και επενδύει σε πράγματα μεγαλειώδη, όπως εξαιρετικά ιδρύματα στον χώρο της τέχνης. Τα Fondazione Prada στο Μιλάνο και στη Βενετία, είναι γεμάτα από εξαιρετικά, τεράστιας αξίας έργα τέχνης. Ιδρύματα με τεράστια επισκεψιμότητα. Ιδιαίτερα αυτό που βρίσκεται στη Βενετία γνωρίζει αυτές τις ημέρες λόγω Biennale πολύ μεγάλες στιγμές.

Η τέχνη συναντάει τη μόδα και το αντίθετο. Η Prada επενδύει τρελά στο art world. Τα ρούχα της άλλωστε είναι και αυτά σαν έργα τέχνης. Εμπνευσμένα, ιδιαίτερα, με μοναδικούς συνδυασμούς υφασμάτων και χρωμάτων. Απλά τέλεια!