Η Σκάρλετ Τζοχάνσον ποζάρει στον φακό του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου για την καμπάνια της always classic τσάντας του φημισμένου ιταλικού οίκου Prada (Galleria bag). Μία καμπάνια που γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία με δύο ανθρώπους παγκοσμίου φήμης να συνεργάζονται άψογα μαζί.

Η Αν Χάθαγουεϊ πάλι, η tres chic ηθοποιός που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, είναι το «πρόσωπο» των κοσμημάτων Bvlgari. Μυθικά κοσμήματα για την Mrs. «Ο διάβολος φοράει Prada 2» και τα flash να αστράφτουν εκτυφλωτικά.

Η κουκλάρα Ιρίνα Σάικ είναι μία θεά στα γαλάζια για τον οίκο Ermanno Scervino, όπως και οι Κένταλ Τζένερ, Κέιτ Μoς και Εμα Γουάτσον σε καμπάνιες για αρώματα, μπιζού, παπούτσια. Οι κορυφαίες stars του παγκόσμιου σινεμά και modelling επιστρέφουν με νέες πανάκριβες καμπάνιες. Αμοιβές που ζαλίζουν, σκηνικά που όλο το στήσιμό τους στοιχίζει φοβερά χρήματα, σκηνοθέτες και φωτογράφοι των οποίων οι αμοιβές έχουν πάρα πολλά μηδενικά. Απολαύστε τις νέες καμπάνιες με τις θεές της εποχής μας να σαγηνεύουν τον φακό! Τεράστιες παραγωγές που θυμίζουν σινεμά στις καλύτερες στιγμές του…