Από τις κλασικές κατάλευκες πέρλες που θυμίζουν πάντα κάτι από τις ανεπανάληπτες στυλιστικές επιλογές της Jackie O μέχρι το κατάλευκο σέξι μπικίνι της Κάιλι Τζένερ ή μία τσάντα Jimmy Choo. Απόλυτα λευκά, άκρως γοητευτικά και αισθησιακά. Το λευκό, το χρώμα της αγνότητας, του μινιμαλισμού, της λάμψης. Το λευκό σε total look ή σαν λεπτομέρειες, σε παπούτσια, τσάντες, φουλάρια, μπιζού.

Το λευκό, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του καλοκαιριού. Το λευκό στις εκπληκτικές τουαλέτες ή τα αυστηρά κοστούμια του Tom Ford που φόρεσαν όλες οι μεγάλες stars, το λευκό στο μπικίνι του πρώτου Αγγελου του Τσάρλι, τη γοητευτική Τζάκλιν Σμιθ και αργότερα την Κάμερον Ντίαζ.

Το λευκό της Αντζελίνα Τζολί στα κινηματογραφικά της outfits και τα λευκά γυαλιά μέσα από τα οποία παρατηρούσαν τον κόσμο η Τουίγκι και η Μπριτ Εκλαντ.

Τα λευκά, μινιμαλιστικού ύφους πουκάμισα του Armani, από την πασαρέλα και τα top models μέχρι την Κέιτ Μπλάνσετ. Τα λευκά πουκάμισα της Celine. Αθλητικά λευκά παπούτσια και υπέρκομψα mule Simone Rocha. Και βέβαια φορέματα μακριά, κοντά, ζακέτες, t-shirts, βραδινές τουαλέτες, κοστούμια, τα πάντα λευκά. Το λευκό κυριαρχεί, λάμπει, ξαφνιάζει ευχάριστα. Φορέστε το το βράδυ της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα. Θα είστε η ωραιότερη όλων. Χρόνια πολλά!