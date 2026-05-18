Κοιτάζω τον ήλιο μέσα από τις τζαμαρίες του MILOS, του δημοφιλούς, αγαπημένου εστιατορίου στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Τα παράθυρα μεγάλα, ψηλά, με τις λευκές κουρτίνες, τα ψάρια ολόφρεσκα, τα χορταρικά στις πιατέλες, τα εκλεκτά κρασιά, ο τρόπος σερβιρίσματος με τα κρυστάλλινα σερβίτσια να αγγίζουν τα «γλαστράκια» με τους βασιλικούς.

Επειτα οι αχτίδες του ήλιου σβήνουν. Αρχίζει να βρέχει. Το weekend ο καιρός ήταν μελαγχολικός. Ο κόσμος μετά τον καφέ άρχισε να μαζεύεται στο σπίτι του για να παρακολουθήσει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η παρουσιάστρια Βικτόρια Σβαρόφσκι, γόνος της γνωστής οικογένειας, μοντέλο, ηθοποιός και επιχειρηματίας, είναι εκθαμβωτική.

Η παρουσιάστρια της βραδιάς (μαζί με τον ταλαντούχο, εκκεντρικό Μάικλ Οστρόφσκι) έστειλε εκθαμβωτική λάμψη παντού μέσα από το φόρεμά της, όλο με κρύσταλλα Swarovski. Ενα φουστάνι μακρύ, που τόνιζε την άψογη σιλουέτα της και «έπαιζε» μεταξύ blue-black και σκούρου πράσινου. Τέλειο!

Η γόνος Σβαρόφσκι, με τη μυθική περιουσία στην πατρίδα τους, την Αυστρία, και σε άλλα μέρη του πλανήτη, γοήτευσε ακριβώς όπως γοητεύει και η στενή συγγενής της, Μαρίνα Ραφαήλ-Σβαρόφκσι, που κινείται μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου σχεδιάζοντας τσάντες με κρύσταλλα Swarovski (τη φιλοξενήσαμε πρόσφατα στο «BHMAgazino») για τον διάσημο σχεδιαστή Elie Saab. Ο Ακύλας, παρά τη δέκατη θέση, θα έχει περίοπτη θέση στην καρδιά μας, εμένα προσωπικα η νικήτρια Dara (Βουλγαρία) δεν μου άρεσε.

Από την πανέμορφη Βιέννη, μόνιμο τόπο κατοικίας του Νο.1 της παγκόσμιας όπερας, Γιόνας Κάουφμαν, στην Αθήνα. Στον «Παρνασσό» ο Γιώργος Ντάβλας και η Ελενα Κελεσίδου μαζί με τους συνεργάτες τους «τραγουδούν τον Ερωτα» (με την υποστήριξη του οίκου Celia Kritharioti Couture) την Τρίτη 26 Μαΐου, ενώ όσοι ταξίδεψαν στην Υδρα το weekend είδαν από κοντά το λευκό-μπλε τεράστιο, υπερσύγχρονο Catamaran.