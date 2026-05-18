Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκλεισε ιδανικά τη σεζόν στην Premier League, τερματίζοντας τρίτη στην βαθμολογία. Λίγες ώρες αργότερα, οι «κόκκινοι διάβολοι» το… έριξαν στους πανηγυρισμούς με βραδινή έξοδο σε γνωστό ελληνικό εστιατόριο του Μάντσεστερ, πιο συγκεκριμένα το Fenix Bar and Restaurant.

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ γιόρτασε την επιτυχημένη σεζόν στο πολυτελές ελληνικό μαγαζί στο κέντρο της πόλης που είναι διάσημο για το σπάσιμο πιάτων, με τους παίκτες και τις οικογένειές τους να απολαμβάνουν μεσογειακές γεύσεις και το ιδιαίτερο κλίμα του χώρου, που φημίζεται για τη ζωντανή ατμόσφαιρα και τα παραδοσιακά σπασίματα πιάτων.

Ο Μπρούνο Φερνάντες, εμφανίστηκε χαμογελαστός μαζί με τη σύζυγό του, Άνα Πίνιο. Ο Πορτογάλος αρχηγός ισοφάρισε το ρεκόρ ασίστ της Premier League που κατέχουν οι Κέβιν Ντε Μπρόινε και Τιερί Ανρί, δημιουργώντας το τρίτο γκολ της ομάδας του ενάντια στην Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Μπράιαν Μπουμό, μετά τα τέρματα των Λουκ Σο και Ματέους Κούνια.

Από το γιορτινό τραπέζι, πάντως, ξεχώρισε μία σημαντική απουσία. Ο Κασεμίρο, ο οποίος αποχαιρέτησε συγκινημένος το «Ολντ Τράφορντ» στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, δεν έδωσε το «παρών» στην έξοδο της ομάδας.