Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο όπου έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη και η 26χρονη κόρη της, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του άλλου αυτοκινήτου.

Οι αποκαλύψεις για τον 44χρονο οδηγό που συνελήφθη, οι μαρτυρίες ατόμων που τον γνώριζαν στο «Live News» μαζί με την πορεία της έρευνας για την τραγωδία, πυροδοτούν συζητήσεις στο νησί και όχι μόνο.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και για κατά συρροή ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο ίδιος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πήγαινε κανονικά στο ρεύμα του κι πως δεν παραβίασε κόκκινο πριν χτυπήσει το όχημα των δύο γυναικών.

«Οι εκλιπόντες, η μητέρα και η κόρη, ερχόντουσαν από την κατεύθυνση από Ρόδο προς Λίνδο. Εκεί ακριβώς στο φανάρι όταν σταματήσει, έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία συνεχίζει για Λίνδο και η άλλη πάει προς παραλία αριστερά κάτω. Το άλλο αυτοκίνητο ερχόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα από Λίνδο προς Ρόδο. Προφανώς οι κοπέλες στρίψανε νόμιμα αριστερά για να πάνε προς παραλία».

Άνθρωποι που γνωρίζουν τον 44χρονο αναφέρουν πως η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον. Οδηγούσε σε αγώνες ακόμα και εκτός συνόρων και διατηρούσε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στο κέντρο της Ρόδου. Φίλοι του, λένε ότι πρόσεχε όταν έπιανε τιμόνι στους δρόμους του νησιού:

«Πολύ καλός οδηγός. Και όσον αφορά αυτά που ακούγονται, ο Κ… πριν από μία εβδομάδα ήταν στη Βουλγαρία σε μία πίστα. Αυτό φαίνεται κιόλας στα social του»

«Είχε τροχαίο πριν δύο χρόνια»

Μάλιστα, ο 44χρονος οδηγός είχε τροχαίο και πριν από δύο χρόνια, όπως ανέφερε γείτονάς του. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι «Είχε τουμπάρει. Με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Μία βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Ήμουν κι εγώ μέσα. Απλά κάναμε βόλτα και δυστυχώς πάτησε το γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο.», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Στο αυτοκίνητο του 44χρονου βρισκόταν η σύντροφός του και ο 17χρονος γιος του. Όλοι τους γλίτωσαν με τραύματα κι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Η κόρη του 44χρονου βρισκόταν εκτός Ρόδου.

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο» λέει η αδερφή του 44χρονου

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε τον δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει. Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε ‘δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει’. Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει από την Αστυνομία. (…) Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει γιατί πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι πολύ έμπειρος οδηγός», λέει η αδερφή του στο MEGA.

«Είναι πολύ έμπειρος οδηγός. Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες και ούτε θα θέλαμε να πεθάνουν και αυτές να γίνει αυτό που έγινε. Γιατί και αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα και αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι και να πω άδικα θα πω».

«Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα», είπε.

Η τραγωδία Μάνα και κόρη πήγαιναν βόλτα στη θάλασσα χθες το μεσημέρι. Δεν είχαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης όταν είδαν το όχημα του 44χρονου να πλησιάζει. Πριν από δύο χρόνια είχε «φύγει» από τη ζωή ο πατέρας και σύζυγος των δύο θυμάτων. Μάνα και κόρη είχαν ανέβει έναν «Γολγοθά» για να ξεπεράσουν την απώλεια. Η 26χρονη ήταν η ψυχή της παρέας, όπως έλεγαν φίλες της. Θυμούνται ότι πολλές φορές, ακόμα και μετά από νυχτερινές εξόδους, τους μετέφερε η μητέρα της. Στο μικροσκόπιο μετά το δυστύχημα έχουν μπει και οι μαρτυρίες που ανέφεραν πως η μοιραία BMW έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πριν την παράσυρση. Ο 44χρονος οδηγός, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε το μεσημέρι στον ανακριτή Ρόδου όπου ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζεται, με τους συγγενείς των δύο θυμάτων να παραμένουν συντετριμμένοι από το δυστύχημα.