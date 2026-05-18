Ένας Έλληνας, ο Γαβριήλ Παππουτσάκης, είναι μεταξύ των συλληφθέντων από τις ισραηλινές δυνάμεις που έκαναν ρεσάλτο σε πλοία του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γαβριήλ Παππουτσάκης, επέβαινε στο πλοίο Arna’s children, το οποίο συμμετείχε στην αποστολή του στόλου.

Μετά την απαγωγή του, δημοσιοποιήθηκε μήνυμά του, στο οποίο απευθύνει έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση «να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση μου, ώς Έλληνα πολίτη, αλλά και την ασφαλή διέλευση του στόλου μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του ο Γαβριήλ Παππουτσάκης:

«Ονομάζομαι Γαβριήλ Παππουτσάκης και η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό με έχει απαγάγει παρά τη θέλησή μου, αφού προχώρησε σε παράνομη επίθεση κατά του πλοίου Arna’s children του στόλου μας, στο οποίο επέβαινα, με σκοπό να φτάσουμε στη Γάζα και να σπάσουμε τον παράνομο αποκλεισμό.

Σας καλώ να διαδηλώσετε για την ασφάλεια του υπολοίπου στόλου, που πλέει ακόμη, αλλά και να πιέσετε για την άμεση απελευθέρωση όλων όσων έχουμε απαχθεί παράνομα από το σιωνιστικό κράτος. Καλώ την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωσή μου, ως Έλληνα πολίτη, αλλά και την ασφαλή διέλευση του στόλου μας».

Όπως γνωστοποίησε νωρίτερα το March to Gaza Greece, «ο ισραηλινός στρατός κατοχής κατέλαβε το πλοίο Arna’s Children (Vincovolo) της ελληνικής αποστολής, στις 13:43 ώρα Ελλάδας περίπου 240 ναυτικά μίλια από τις ακτές της παράνομα αποκλεισμένης Γάζας».

Καταγγέλλει την αναχαίτιση του πλοίου, η οποία, όπως σημειώνει, «πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, εντός κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης».

«Το Ισραήλ αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι αποτελεί κράτος πειρατή που κινείται έξω από κάθε θεσμικό πλαίσιο» τονίζει και προσθέτει: «Στεκόμαστε στο πλευρό των συντρόφων και συντροφισσών μας και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να πιέσουμε την άμεση απελευθέρωση τους και να εγγυηθούν την ασφαλή επιστροφή τους. Θυμίζουμε ότι οι σύντροφοι μας έχουν απαχθεί και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους».

«Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση, έστω και τώρα. να αναλάβει τις ευθύνες της. Είναι υποχρεωμένη να δράσει, να προστατέψει τους έλληνες πολίτες που έχουν απαχθεί και να σταματήσει να είναι συνένοχη» προσθέτει το March to Gaza Greece.

«Τίποτα δεν τελείωσε, 40 πλοία πλέουν ακόμη με μοναδικό στόχο να φτάσουν στη Γάζα. Σήμερα, στις 18:00, διαδηλώνουμε, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην Αθήνα και σε κάθε πόλη της Ελλάδας» συνεχίζει και καταλήγει: «Ο αγώνας ενάντια στη γενοκτονία συνεχίζεται – Η Γάζα μας χρειάζεται. Όλα τα μάτια στον Στόλο, όλα τα μάτια στη Γάζα.»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (18/5) ότι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν δέκα από τα πλοία της αποστολής και ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με συνολικά 23 σκάφη στην ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα, δε, με το AlJazeera, οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 100.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα social media έδειχναν πολεμικά πλοία να προσεγγίζουν τα σκάφη τη Δευτέρα. «Στρατιωτικά πλοία αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή τον στόλο μας και (ισραηλινές) δυνάμεις επιβιβάζονται στο πρώτο από τα πλοία μας μέρα μεσημέρι» ανέφερε αρχικά ο στολίσκος Global Sumud σε ανάρτησή του στο Χ.

«Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για τη νόμιμη και ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή μας».