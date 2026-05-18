Την ώρα που το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία έχει εκτοξευτεί στα 114,5 δισ. ευρώ, σε ρύθμιση είναι μόλις 5 δισ. ευρώ και οι οφειλέτες ανέρχονται σε 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλαιά χρέη σκιαγραφώντας παράλληλα αναλυτικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο με την εφαρμογή του συστήματος PARE. Το PARE, που προέρχεται από τις λέξεις Payment capacity – Attitude – Recency – Event, έχει ενσωματωθεί στο σύστημα «Eispraxis», για τη συνεχή αξιολόγηση κάθε οφειλέτη με βάση:

Την ικανότητα να αποπληρώσει τις οφειλές του, αναλύοντας τα στοιχεία των τραπεζικών του λογαριασμών, των εισοδημάτων και της περιουσίας του.

Την παρελθούσα συμπεριφορά του ως προς την αποπληρωμή των οφειλών.

Την παλαιότητα των οφειλών του.

Σημαντικά οικονομικά γεγονότα που μπορεί να έχουν επηρεάσει σε κρίσιμο βαθμό τη συμπεριφορά ή την ικανότητα προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων όπως απώλεια εισοδήματος, τυχόν δικαστικές ενέργειες, πτώχευση κ.λπ.

Με βάση το προφίλ που σχηματίζεται, η ΑΑΔΕ θα εντοπίζει τις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών του και θα προτείνεται ρύθμιση (πάγια ρύθμιση ή εξωδικαστικός μηχανισμός). Οι οφειλέτες που θα γυρίζουν την πλάτη στην προτεινόμενη ρύθμιση θα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Ταυτόχρονα, μέσω του Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (ΒΙ) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics), η ΑΑΔΕ αναπτύσσει προγνωστικά μοντέλα, για τη βελτίωση της στόχευσης δράσεων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επίσης ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός επεκτείνει τη δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ πατάει το γκάζι των διασταυρώσεων πληροφοριών από αλλοδαπές Αρχές, μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας και την αποστολή στοχευμένων αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη των οφειλών.

Στόχοι 2026

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026, η ΑΑΔΕ στοχεύει σε: