Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις 2026, που αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην αγορά και στους καταναλωτές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Οι κανόνες για τις θερινές εκπτώσεις

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος, καθώς και την κατάλληλη μονάδα μέτρησης. Η προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη που ίσχυσε το τελευταίο διάστημα των 30 ημερών, ή των 10 ημερών για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο.

Όταν το ποσοστό έκπτωσης αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, πρέπει να αναγράφεται στις βιτρίνες και σε κάθε εμπορική επικοινωνία. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, αναγράφεται το εύρος («από …% έως …%»).

Τα καταστήματα τύπου STOCK ή OUTLET οφείλουν να εμφανίζουν την παλαιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα, μειωμένη τιμή με σαφήνεια στις πινακίδες τους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Τα καταστήματα οφείλουν να έχουν αναρτημένες πινακίδες που ενημερώνουν ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις. Η διπλή αναγραφή τιμής – της αρχικής και της νέας – είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία και στα ράφια όπου εκτίθενται τα προϊόντα.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Αν επιλεγεί, πρέπει να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση, όπως «30% έκπτωση».

Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές – όπου τα ποσοστά είναι συνήθως υψηλότερα – σχετίζονται με είδη προηγούμενων περιόδων.

Σε περίπτωση προσφορών, πρέπει να υπάρχει σχετική πινακίδα και τα προϊόντα να φέρουν τόσο την αρχική όσο και τη νέα τιμή. Συχνά στις προσφορές αναγράφεται ότι δεν πραγματοποιούνται αλλαγές.

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί απέναντι σε καταστήματα που διαφημίζουν πολύ υψηλά ποσοστά εκπτώσεων σε ελάχιστα είδη, καθώς αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα είναι φθηνότερα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις αγορές με δόσεις, ώστε να είναι γνωστοί οι όροι και οι λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να διστάζουν να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94, να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία πριν από την αγορά.

Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να ενημερώνονται αν επιτρέπονται αλλαγές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι υποχρεούνται να αντικαθιστούν προϊόντα με ελάττωμα, εκτός εάν το ελάττωμα έχει δηλωθεί εκ των προτέρων και αναγράφεται σχετική ένδειξη.

Τέλος, οι πολίτες πρέπει πάντα να ζητούν απόδειξη αγοράς, καθώς αυτή αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό.

Πηγή: O.T.