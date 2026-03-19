Ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής του ΕΝΦΙΑ για το 2026, με περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να καλούνται να καταβάλουν συνολικά φόρο ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία στις 22 Φεβρουαρίου 2027, χωρίς να προβλέπεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής.

Παράλληλα, για περίπου 2,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ο φόρος εμφανίζεται μειωμένος.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή ή έκπτωση

Την ίδια ώρα, προβλέπονται εκπτώσεις και απαλλαγές για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Έκπτωση από 10% έως 20% δικαιούνται όσοι είχαν ασφαλισμένες τις κατοικίες τους το 2025, υπό την προϋπόθεση ότι υπέβαλαν αίτηση μέσω της πλατφόρμας myProperty έως τις 16 Φεβρουαρίου.

Μείωση κατά 50% προβλέπεται για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς, έως 1.500 κατοίκους σε όλη τη χώρα, καθώς και έως 1.700 κατοίκους σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία, ο Έβρος και παραμεθόριοι δήμοι της Βόρειας Ελλάδας και της Ηπείρου. Βασική προϋπόθεση είναι η συνολική φορολογητέα αξία της περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, καθώς και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ (προσαυξανόμενο ανάλογα) και συνολική επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επιπλέον, απαλλαγή ισχύει και για το 2026 για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί κάποια έκπτωση ή απαλλαγή, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.