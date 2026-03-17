Με το γνώριμο, καυστικό του ύφος, ο Αρκάς επιστρέφει με ένα σκίτσο που σχολιάζει μια από τις πιο «ευαίσθητες» οικονομικές πραγματικότητες για τους πολίτες: τον ΕΝΦΙΑ.

Στο νέο του σχέδιο, που συνοδεύεται από την καθιερωμένη «καλημέρα», ο σκιτσογράφος μεταφέρει τη δράση σε μια σκακιέρα. Εκεί, ο βασιλιάς έχει καταρρεύσει, προκαλώντας την απορία των υπόλοιπων πιονιών. Στην ερώτηση «τι έπαθε;», η απάντηση έρχεται άμεση και αποστομωτική: «Του ήρθε ο ΕΝΦΙΑ για τους πύργους».

Η έμπνευση του Αρκά δεν είναι τυχαία. Το σκίτσο αξιοποιεί το συμβολισμό του σκακιού για να σατιρίσει τον φόρο ακινήτων, αποδίδοντας με απλό αλλά εύστοχο τρόπο το «σοκ» που προκαλεί στους φορολογούμενους κάθε χρόνο. Όπως σημειώνεται, ακόμη και ένας βασιλιάς δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του φόρου για την περιουσία του.

Η επιλογή των «πύργων» λειτουργεί διπλά: αφενός ως σκακιστικά κομμάτια, αφετέρου ως υπαινιγμός για την ακίνητη περιουσία, πάνω στην οποία επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ. Μέσα από αυτό το λογοπαίγνιο, ο Αρκάς αναδεικνύει την καθολικότητα του φόρου – κανείς δεν εξαιρείται, ούτε καν ο… βασιλιάς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο σκιτσογράφος επιστρατεύει τη σκακιέρα για να σχολιάσει τον ΕΝΦΙΑ, καθώς το συγκεκριμένο μοτίβο έχει επανέλθει και στο παρελθόν, κάθε φορά με στόχο να αποτυπώσει τη διαχρονική πίεση που ασκεί ο φόρος στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σε μια περίοδο όπου τα οικονομικά βάρη παραμένουν στο επίκεντρο της καθημερινότητας, το σκίτσο του Αρκά έρχεται να υπενθυμίσει –με χιούμορ αλλά και δόση πικρής αλήθειας– ότι ο ΕΝΦΙΑ εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο σταθερές… «απειλές» για τους πολίτες.