Για το Ηράκλειο αναχωρεί ο Άρης σήμερα το μεσημέρι, ολοκληρώνοντας νωρίτερα την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ κόντρα στον ΟΦΗ.

Για ακόμη μία φορά η αποστολή της ομάδας δεν έγινε γνωστή, οπότε το θολίο είναι κάπως θολό όσον αφορά τους Λορέν Μορόν και Χάμζα Μεντίλ. Ο πρώτος ταλαιπωρείται από ίωση τα τελευταία 24ωρα, ενώ ο δεύτερος έχασε τις περισσότερες προπονήσεις εξαιτίας προβλήματος στη γάμπα.

Σχεδόν σίγουρη είναι η απουσία του Μάρτιν Χόνγκλα, ο οποίος έχει μπει σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ώστε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που έχει στο γόνατο όλο αυτό το διάστημα.

Ολα τα παραπάνω θα οδηγήσουν τον Μιχάλη Γρηγορίου σε τουλάχιστον τέσσερις αλλαγές όσον αφορά το αρχικό σχήμα, μαζί με κάποιες επιλογές τακτικής από τον Έλληνα τεχνικό όπως του Φαντιγκά στα δεξιά της άμυνας και τον Ντούντου αντί του Γιαννιώτα στα εξτρέμ.

O Άρης πάει στο Ηράκλειο δίχως το κίνητρο της Ευρώπης αλλά με εκείνο του γοήτρου της 5ης θέσης, έχοντας μπροστά του τέσσερα ματς για να ανατρέψει τα δεδομένα.