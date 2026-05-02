Ο Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, εξέδωσε ανακοίνωση μετά την «βαθιά θλιβερή» απώλεια του θρύλου του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Άλεξ Ζανάρντι.

Η οικογένεια του Zanardi επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο 59χρονος απεβίωσε την Παρασκευή 1η Μαΐου, σηματοδοτώντας την απώλεια μιας από τις μεγαλύτερες εμπνεύσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Εκτός από πρώην οδηγός αγώνων, ο Zanardi έγινε τέσσερις φορές χρυσός παραολυμπιονίκης σε αγώνες χειροκίνητης ποδηλασίας.

Η δήλωση του Ντομενικάλι ανέφερε: «Είμαι βαθιά λυπημένος από τον θάνατο του αγαπημένου μου φίλου Άλεξ Ζανάρντι».

«Ήταν πραγματικά ένα εμπνευσμένο άτομο, ως άνθρωπος και ως αθλητής. Θα κουβαλάω πάντα μαζί μου την εξαιρετική του δύναμη. Αντιμετώπισε προκλήσεις που θα σταματούσαν οποιονδήποτε, κι όμως συνέχισε να κοιτάζει μπροστά, πάντα με ένα χαμόγελο και μια πεισματική αποφασιστικότητα που μας ενέπνεε όλους.»