Πέρασαν 140 χρόνια από την πρωτομαγιά του Σικάγου, με το εμβληματικό σύνθημα «8 ώρες εργασία, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος και μόρφωση, 8 ώρες ανάπαυση». Κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι από τότε. Δόθηκαν μάχες και υπήρξαν νίκες και κατακτήσεις που απόκτησαν την έννοια του «δικαιώματος». Είχαμε δικαιώματα που κρατήθηκαν μέσα από διαρκή πάλη. Οι επαναλαμβανόμενες καπιταλιστικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων και η όξυνση των ανταγωνισμών γενικεύει ακόμα παραπέρα την καταλήστευση των λαών.

Οι προτεραιότητες των ομίλων και κατά συνέπεια και των κυβερνήσεων, η πολεμική οικονομία, επιβάλλουν περικοπές σε οτιδήποτε έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Παιδεία, υγεία, παιδικοί σταθμοί, πολιτική προστασία, όλα εμπορευματοποιούνται, όλα γίνονται «ατομική ευθύνη». Από την άλλη οι χώροι δουλειάς επιδιώκεται να γίνουν γαλέρες.

Τα 13ωρα, η εντατικοποίηση, τα χρονοδιαγράμματα, μαζί με τη διάλυση των επιθεωρήσεων εργασίας, την απαξίωση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, φτιάχνουν τον όμορφο και αγγελικό κόσμο των εκμεταλλευτών.

Αυτός είναι ο κόσμος τους, της φτώχειας, των πολέμων, της προσφυγιάς.

Από την άλλη είναι ο κόσμος μας, αυτός που κατάργησε στην πράξη τους αντεργατικούς νόμους. Που οργάνωσε και πάλεψε συλλογικά με απεργίες και συλλαλητήρια ενάντια στα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς και τα κρατικά εγκλήματα. Που έδωσαν μάχες και υπέγραψαν ικανοποιητικές συλλογικές συμβάσεις Είναι οι δυνάμεις αυτές που δίνουν καθημερινά μάχη στους χώρους δουλειάς για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και ενάντια στις απολύσεις πρωτοπόρων αγωνιστών. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει ο κάθε ένας που διαβάζει αυτό το άρθρο ότι οι δυνάμεις αυτές δεν είναι άλλες από τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

Την 1η Μάη λοιπόν θα γίνει επιθεώρηση δυνάμεων των εργατικών σωματείων, θα ακουστούν τα αιτήματα των συνδικάτων, θα βροντοφωνάξουμε, έξω η Ελλάδα από τον βρώμικο πόλεμό τους. Συνεχίζουμε στα βήματα των ηρώων της τάξης μας, τιμώντας όσους βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, δολοφονήθηκαν αφιερώνοντας τη ζωή τους για τα ιδανικά της τάξη μας, όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για το σταμάτημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Συνεχίζουμε στα βήματα των 200 συνδικαλιστών κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την 1η Μάη του 1944 από τους ναζί γερμανούς κατακτητές.

Τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα για την ανασύνταξη του κινήματος για την αντεπίθεση των εργαζομένων και του λαού μας. Η οριζόντια άνοδος σε όλα τα συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα των ταξικών δυνάμεων είναι καρφί στο μάτι της εργοδοσίας και του κράτους. Με αισιοδοξία, οργάνωση και αγώνα, συνεχίζουμε, θα νικήσουμε.

Ο Βάλσαμος Συρίγος είναι γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ