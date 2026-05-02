Ο Βρετανο-Νιγηριανός πατέρας που είχε απαγάγει τον πεντάχρονο γιο του παραμένει ασύλληπτος, έπειτα από τη λανθασμένη αποφυλάκισή του από τις φυλακές Pentonville στο Λονδίνο.

Ο Ifedayo Adedapo Kolawoe Adeyeye αφέθηκε ελεύθερος στις 21 Απριλίου, χωρίς οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι να αντιληφθούν ότι όφειλε να εκτίσει επιπλέον ποινή 12 μηνών και στη συνέχεια να εκδοθεί στη Γαλλία.

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ο δικαστής Hayden είχε αποφανθεί ότι ο Adeyeye, κάτοχος διπλής υπηκοότητας Βρετανίας και Νιγηρίας, απήγαγε τον γιο του Laurys N’Djosse Adeyeye από τη μητέρα του στη Γαλλία, μεταφέροντάς τον στη Νιγηρία. Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση ως «μία από τις πιο σοβαρές κατηγορίες απαγωγής».

Ο Adeyeye, μηχανικός στο επάγγελμα, συνελήφθη κατά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκισης τον Ιανουάριο για περιφρόνηση δικαστηρίου, καθώς δεν επέστρεψε το παιδί στη μητέρα του, Claire N’Djosse. Η μητέρα δεν έχει δει τον γιο της από την ημέρα της απαγωγής.

Η λανθασμένη αποφυλάκιση και η καθυστέρηση των αρχών

Παρά το γεγονός ότι στις 20 Απριλίου ο Adeyeye καταδικάστηκε εκ νέου σε 12 μήνες φυλάκισης για περαιτέρω παραβάσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο ενημερώθηκε ότι την επόμενη ημέρα αποφυλακίστηκε κατά λάθος. Οι δικηγόροι της N’Djosse ανέφεραν ότι μεσολάβησαν δύο ημέρες μέχρι να εκδοθεί ειδοποίηση για να αποτραπεί η έξοδός του από τη χώρα.

Η δικηγόρος Tori Adams ζήτησε την άρση της ανωνυμίας του πατέρα και του παιδιού, προκειμένου να εντοπιστούν, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση είναι «υψίστης σοβαρότητας» και ότι τα ίχνη τους παραμένουν άγνωστα.

Ο δικαστής Hayden επέτρεψε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, δηλώνοντας πως «το κράτος απέτυχε» και σημειώνοντας «ανησυχητική έλλειψη επείγοντος» από το προσωπικό των φυλακών. Πρόσθεσε ότι δεν είναι βέβαιος εάν η αστυνομία έχει πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης.

«Κίνδυνος για το παιδί» – Η κριτική του δικαστή

Ο δικαστής τόνισε ότι ο Adeyeye αποτελεί «επικίνδυνη απειλή για τη σωματική και ψυχική ευημερία του γιου του» και ότι «η κράτησή του αποτελεί ίσως τη μοναδική ελπίδα επανένωσης του παιδιού με τη μητέρα του». Επεσήμανε επίσης: «Όταν το κράτος αποτυγχάνει με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει δημόσιο συμφέρον να γίνει γνωστό».

Η N’Djosse, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση από τη Γαλλία μέσω διερμηνέα, εμφανίστηκε συντετριμμένη, με τον δικαστή να περιγράφει τον πόνο της ως «βίαιο και αβάσταχτο».

Η υπόθεση απαγωγής και οι διεθνείς διαστάσεις

Σε μια νομική πρωτιά, ο δικαστής Hayden είχε αποφανθεί τον περασμένο Ιούνιο ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει την εξουσία να διατάξει την επιστροφή του Laurys στη μητέρα του, παρότι το παιδί δεν κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Laurys είχε γεννηθεί στη Γαλλία και ζούσε με τη μητέρα του, έως ότου απήχθη στις 27 Ιουλίου 2024, κατά την πρώτη του διανυκτέρευση με τον πατέρα του, και μεταφέρθηκε μέσω Ηνωμένου Βασιλείου στη Νιγηρία.

Δικαστήριο της Νιγηρίας παραχώρησε αργότερα την επιμέλεια του παιδιού σε συγγενείς του Adeyeye, χωρίς τη συγκατάθεση της μητέρας. Ο δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετική», κάνοντας λόγο για «πολύπλοκο, οργανωμένο και μακροχρόνιο σχέδιο εξαπάτησης» από τον πατέρα, ο οποίος καταζητείται και από τις γαλλικές αρχές.

Η παραδοχή του λάθους και η κυβερνητική αντίδραση

Ο δικηγόρος Chris Bryden ενημέρωσε το δικαστήριο ότι οι αρμόδιοι των φυλακών παραδέχθηκαν με email πως «αποφυλάκισαν κατά λάθος τον Adeyeye», καθώς η δεύτερη ποινή «δεν είχε επισημανθεί στο σύστημα». Στην ίδια επικοινωνία ανέφεραν ότι θα ενημερωθεί η αστυνομία, καθώς ο κρατούμενος είναι «παράνομα ελεύθερος», ζητώντας συγγνώμη για το λάθος.

Ο δικαστής διερωτήθηκε πώς οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που ήταν παρόντες στη δεύτερη δίκη δεν ενημέρωσαν κανέναν κατά την επιστροφή του κρατουμένου στη φυλακή. Το περιστατικό προστίθεται σε σειρά λανθασμένων αποφυλακίσεων, όπως εκείνες που αποκαλύφθηκαν πέρυσι στις φυλακές Wandsworth.

Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έως τον Μάρτιο του 2025, 262 κρατούμενοι είχαν αποφυλακιστεί κατά λάθος – αύξηση 128% σε σχέση με τους 115 της προηγούμενης χρονιάς. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να βελτιώσει τα συστήματα διαχείρισης αποφυλακίσεων.

Η Forum Shah, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Dawson Cornwell που εκπροσωπεί τη N’Djosse, κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες για τον Adeyeye να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Μητροπολιτική Αστυνομία έχουν δεχθεί αιτήματα για σχόλιο.