Δύο νεαροί τραυματίστηκαν έπειτα από συμπλοκή ανηλίκων που σημειώθηκε στο Περιστέρι, το απόγευμα της Πρωτομαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν τουλάχιστον δέκα άτομα.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 19:00, στην οδό Αϊδινίου, όταν το κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας έλαβε σήμα για επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Παρά τους τραυματισμούς τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρνήθηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες τράπηκαν σε φυγή πριν από την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό τους και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς στο σημείο υπάρχουν αρκετά καταστήματα. Οι καταστηματάρχες και οι εργαζόμενοι δήλωσαν πως ένιωσαν φόβο βλέποντας τη συμπλοκή να εκτυλίσσεται μπροστά τους.