Ο καιρός και η μετάβαση προς το Καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίζονται από ταχείες και έντονες μεταβολές στους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα. Τα τελευταία δεδομένα ανάλυσης και πρόγνωσης επιβεβαιώνουν ότι το φαινόμενο El Niño αναπτύσσεται πιο γρήγορα και ισχυρότερα από ό,τι αρχικά προβλεπόταν, με τις υποθαλάσσιες ανωμαλίες να δείχνουν πως οδεύει προς καθεστώς Super El Niño στο δεύτερο μισό του έτους.

Αυτή η παγκόσμια μετατόπιση των καιρικών προτύπων προκαλείται από ένα ισχυρό ωκεάνιο κύμα Kelvin που έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, σηματοδοτώντας το τέλος της πολυετούς επιρροής του La Niña. Καθώς η θερμή αυτή ανωμαλία ανεβαίνει στην επιφάνεια, αναμένεται να μεταβάλει τη ροή του παγκόσμιου αερινού ρεύματος (jet stream), με τα τελευταία μακροπρόθεσμα μοντέλα να δείχνουν ενισχυμένη παρουσία του El Niño στα πρότυπα πίεσης του Καλοκαιριού 2026.

Στην επικαιροποιημένη πρόγνωση για το Καλοκαίρι του 2026, αναλύονται τα νεότερα δεδομένα από τα συστήματα ECMWF και UKMO, αποκαλύπτοντας αλλαγές στα εποχικά μοτίβα. Η ανάλυση εξετάζει τη δυνατότητα για ηπιότερες θερμοκρασίες στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας στην Κεντρική Ευρώπη και τον τρόπο με τον οποίο η ενίσχυση του Ειρηνικού θα λειτουργήσει ως φυσική ασπίδα κατά την περίοδο των τυφώνων του Ατλαντικού το 2026.

Από το La Niña σε ισχυρή φάση El Niño

Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι το φαινόμενο ENSO αποτελεί τον κύριο παράγοντα που θα καθορίσει τα καιρικά μοτίβα του φετινού καλοκαιριού. Ο όρος προέρχεται από τη φράση “El Niño Southern Oscillation” και περιγράφει μια περιοχή του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού που εναλλάσσεται μεταξύ θερμών και ψυχρών φάσεων κάθε 1 έως 3 χρόνια.

Οι φάσεις αυτές δεν επηρεάζουν απλώς άμεσα τον παγκόσμιο καιρό, αλλά λειτουργούν και ως «δείκτης» μεγάλων μεταβολών στο παγκόσμιο σύστημα, καθώς η περιοχή μεταβαίνει από ψυχρή σε θερμή κατάσταση.

Η κύρια ζώνη του ENSO βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του τροπικού Ειρηνικού, γνωστή ως περιοχή Niño 3.4, όπου οι φάσεις καθορίζονται από τις ανωμαλίες της θερμοκρασίας επιφανείας της θάλασσας.

Η ψυχρή φάση του ENSO ονομάζεται La Niña, ενώ η θερμή φάση El Niño. Κάθε φάση επιδρά διαφορετικά στο σύνθετο σύστημα αλληλεπίδρασης ωκεανού-ατμόσφαιρας, επηρεάζοντας τελικά την παγκόσμια κυκλοφορία και τα καιρικά πρότυπα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Συνήθως, μια φάση αναπτύσσεται μεταξύ καλοκαιριού και αρχών φθινοπώρου και διαρκεί έως το επόμενο καλοκαίρι. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το φαινόμενο εκδηλώνεται νωρίτερα ή επιμένει έως και δύο χρόνια, όπως στο λεγόμενο «διπλό La Niña», ή αποκτά εξαιρετική ένταση, όπως ένα Super El Niño.

Τα ιστορικά δεδομένα για τον καιρό δείχνουν καθαρά τη διαφορά ανάμεσα στις δύο φάσεις, με τις θερμοκρασιακές ανωμαλίες να αποτυπώνουν τη μεγάλη κλίμακα των φαινομένων. Πέρα από τις θερμοκρασίες, οι φάσεις αυτές επιφέρουν και διαφορετικές μεταβολές στην πίεση και τις βροχοπτώσεις των τροπικών περιοχών, επηρεάζοντας περαιτέρω την παγκόσμια κυκλοφορία του καιρού.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι οδεύουμε προς ένα νέο El Niño, το οποίο ενδέχεται να φτάσει σε επίπεδα «Super El Niño», παρόμοια με εκείνα του 2015, όταν οι ωκεάνιες ανωμαλίες είχαν λάβει τεράστια έκταση.

Καιρός: Η ταχεία εμφάνιση του El Niño του 2026

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι στον Ειρηνικό Ωκεανό συντελείται μια ραγδαία μεταβολή. Οι ψυχρές περιοχές που συνδέονταν με το La Niña υποχωρούν, ενώ θερμές ανωμαλίες επεκτείνονται γρήγορα, καθώς οι εμπορικοί άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση, προκαλώντας ένα ισχυρό κύμα Kelvin κάτω από την επιφάνεια.

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η κύρια περιοχή ENSO έχει πλέον απαλλαγεί πλήρως από ψυχρές ανωμαλίες, με τη θερμή επιρροή να κυριαρχεί. Καθώς οι υποθαλάσσιες θερμές μάζες ανεβαίνουν, αναμένεται η εκδήλωση ενός πλήρους φαινομένου El Niño πριν από το καλοκαίρι.

Σε βάθος 50 έως 250 μέτρων εντοπίζεται μια εκτεταμένη ζώνη θερμότερων υδάτων, γνωστή ως ωκεάνιο κύμα Kelvin, που έχει ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας έως και 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τέτοια κύματα προκαλούνται από εξασθένηση των εμπορικών ανέμων, που ωθούν τα θερμά υποθαλάσσια ύδατα προς τα ανατολικά, όπου ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Έτσι αποτυπώνεται παραδειγματικά η αλληλεπίδραση ατμόσφαιρας και ωκεανού.

Καιρός: Προς ένα νέο Super El Niño

Όλα τα μεγάλα συστήματα πρόγνωσης λαμβάνουν υπόψη αυτή τη δυναμική, ώστε να αποτυπώνουν με ακρίβεια την εξέλιξη ενός ισχυρού El Niño στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του NOAA, το φαινόμενο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό, συγκρίσιμο με τα πιο έντονα Super El Niño της πρόσφατης ιστορίας. Η ταχύτητα ανάπτυξής του είναι τέτοια που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τα καιρικά μοτίβα του καλοκαιριού.

Οι προβλέψεις δείχνουν υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης Super El Niño, με τη θέρμανση του Ειρηνικού να γίνεται εντονότερη και τις επιπτώσεις στον παγκόσμιο καιρό να αυξάνονται. Τέτοια φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν ακραίες μεταβολές, όπως πλημμύρες, ξηρασίες και αλλαγές στις πορείες των καταιγίδων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η τελευταία πρόβλεψη του ECMWF για την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου δείχνει έντονη ανωμαλία El Niño σε ολόκληρο τον τροπικό και βόρειο Ειρηνικό, με τιμές που υπερβαίνουν τους +2 βαθμούς. Πρόκειται για χαρακτηριστικό επίπεδο ενός Super El Niño, στο οποίο ο καιρός αναμένεται να αφήσει έντονο αποτύπωμα στο Καλοκαίρι του 2026.

Πηγή: severe weather.eu