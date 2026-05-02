Ο Θανάσης Σιντόρης, συνήγορος του Βούλγαρου οδηγού της νταλίκας που εντοπίστηκε στην Ηγουμενίτσα να μεταφέρει μισό τόνο ακατέργαστης κάνναβης, υποστηρίζει ότι ο εντολέας του είναι επαγγελματίας οδηγός φορτηγών και δεν γνώριζε το περιεχόμενο της κρυμμένης παλέτας.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Κατερίνα Νώντα, ανέφερε ότι ο οδηγός είχε αναλάβει νόμιμη μεταφορά προϊόντων από την Ισπανία προς την Ελλάδα και πως, σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, δεν υπάρχουν στοιχεία στη δικογραφία που να δείχνουν συμμετοχή ή γνώση του για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, ο συνήγορος του Βούλγαρου οδηγού ανέφερε: «Είναι επαγγελματίας οδηγός φορτηγών, τα τελευταία 30 χρόνια κάνει αυτή την εργασία.

Μία βουλγαρική εταιρεία είχε αναλάβει τη μεταφορά κάποιων προϊόντων από την Ισπανία στην Ελλάδα, ήρθε σε επαφή μαζί του η εταιρεία, του προσέφερε την εργασία. Εκείνος κατά την παραλαβή των παλετών που είχαν τοποθετήσει τα προϊόντα, το μόνο το οποίο είναι υποχρεωμένος να ελέγξει είναι τα συνοδευτικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτει τι είδους προϊόντα μεταφέρει. Τα ναρκωτικά βρίσκονταν σε μία παλέτα, κρυμμένα στα προϊόντα τα οποία νομίμως θεωρούσε ο ίδιος ότι μετέφερε. Δεν υπάρχει στην δικογραφία κάποιο στοιχείο που να προκύπτει ότι υπήρχε συμμετοχή του ίδιου ή ότι γνώριζε ο ίδιος για την συγκεκριμένη μεταφορά. Δεν έχουν βρεθεί χρήματα πάνω του μετρητά που θα μπορούσε να αιτιολογήσει κάποια συμμετοχή είτε κάποια κλήση με μέλη του κυκλώματος που είχαν κανονίσει αυτή μεταφορά».

«Ο εντολέας μου βρέθηκε εκτελώντας νόμιμα την εργασία του να εμπλέκεται σε μία υπόθεση μεταφοράς ναρκωτικών για την οποία δεν γνωρίζει τίποτ», τόνισε ο κ. Σιντόρης.

1,7 εκατ. ευρώ θα έβγαζε το κύκλωμα από τον μισό τόνο υδροπονικής κάνναβης – «Κλειδί» ο σκύλος Βλαντ

Σημαντικό πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών επέφεραν οι ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε περίπου μισός τόνος ακατέργαστης ινδικής κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις του είδους που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση των Αρχών

Στα πλάνα καταγράφεται ο Βλαντ, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών να ερευνά το εσωτερικό της νταλίκας, η οποία μόλις είχε αποβιβαστεί από πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία.

Το φορτηγό με βουλγαρικές πινακίδες μετέφερε, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, νόμιμο φορτίο: ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Ωστόσο, ανάμεσα στις παλέτες και τις κούτες με το εμπόρευμα, οι διακινητές είχαν επιμελώς κρύψει δεκάδες συσκευασίες με τη ναρκωτική ουσία.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Οι ελληνικές αρχές είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το συγκεκριμένο φορτηγό, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες που είχαν λάβει εδώ και περίπου έναν μήνα από τις βουλγαρικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι βουλγαρικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει για ύποπτα φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω ευρωπαϊκών διαδρομών.

Μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις στην Ελλάδα

Οι αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες «skunk» – δηλαδή υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάνναβης – που έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ποτέ στην ελληνική επικράτεια. Η αξία του φορτίου στη μαύρη αγορά εκτιμάται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δεδομένης της ποιότητας και της ποσότητας της ναρκωτικής ουσίας.

Τα κέρδη του κυκλώματος από τη διακίνηση των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εκτιμάται από την ΕΛΑΣ ότι θα έφταναν το 1.700.000 ευρώ.