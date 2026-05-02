Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της οδηγού που τον μετέφερε στην παραλία «Πεθαμένος», την ώρα που η σύζυγος και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, συνεχίζει να δίνει τον δικό της αγώνα κρατώντας ζωντανή την ελπίδα για ένα σημάδι ζωής.

Νέα δεδομένα έρχονται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, καθώς μάρτυρας που κατάφερε να εντοπίσει η εκπομπή κατέθεσε ότι είδε ένα δεύτερο ταξί, διαφορετικού χρώματος, σταθμευμένο στο ίδιο σημείο λίγες ώρες μετά. Ο οδηγός του αναζητείται, καθώς η μαρτυρία του θεωρείται σημαντική.

Ολυμπία Κηρύκου

Η εκπομπή συνέχισε την έρευνα και για την υπόθεση της Ολυμπίας Κηρύκου, που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη, 30 χρόνια μετά την εξαφάνισή της.

Μία πληροφορία που έφτασε στο «Τούνελ» και προκάλεσε αναστάτωση, εμφάνιζε ως ενεργή σε δημόσιες υπηρεσίες την αγνοούμενη.

Ο αδελφός της προσπαθεί να κρατήσει τον φάκελο της υπόθεσης ανοιχτό και να συνεχιστεί η έρευνα με τους μάρτυρες που αποφάσισαν να μιλήσουν τόσα χρόνια μετά.