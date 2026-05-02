Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε έναν 39χρονο άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος της γερμανικής εταιρίας βρεφικών τροφών HIPP. Ο ύποπτος φέρεται να είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια με βρεφικά γεύματα που κυκλοφόρησαν στην Αυστρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του ‘Αιζενστατ, ο άνδρας συνελήφθη στην Αυστρία, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή τα κίνητρά του. Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν συνολικά πέντε βαζάκια παιδικών τροφών που περιείχαν ποντικοφάρμακο στις τρεις χώρες.

Σε ένα από τα βαζάκια, βάρους 190 γραμμαρίων και με γεύση καρότο και πατάτα, οι ερευνητές εντόπισαν 15 μικρογραμμάρια ποντικοφάρμακου. Οι αρχές εξετάζουν και ένα δεύτερο πιθανώς επιμολυσμένο προϊόν.

Η εταιρία HIPP υπογράμμισε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με πρόβλημα στο εργοστάσιό της, αλλά με «εξωτερική εγκληματική παρέμβαση», διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως κανένα προϊόν που διατίθεται στη γερμανική αγορά δεν έχει επηρεαστεί.

Όπως έγινε γνωστό, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η HIPP είχε λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή μέσω γενικής διεύθυνσης της εταιρίας, η οποία δεν ελέγχεται καθημερινά. Η εταιρία ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και συγκρότησε εσωτερική ομάδα διαχείρισης κρίσης. Μέχρι στιγμής, ούτε η HIPP ούτε οι αυστριακές αρχές έχουν αποκαλύψει τι απαιτήσεις διατύπωσε ο δράστης.