Ο καρκίνος του παγκρέατος — η «σιωπηλή ασθένεια» που συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο — στοίχισε τη ζωή ενός 43χρονου άνδρα από το Ηνωμένο Βασίλειο, του Michael Armishaw, ο οποίος δεν είχε παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα μέχρι να φτάσει στο στάδιο 4.

Η οικογένειά του μοιράζεται στο People τη συγκλονιστική του ιστορία, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη νόσο. Όπως ανέφερε η αδελφή του, Claire, ο Michael άρχισε να αισθάνεται πόνους στο στομάχι τον Σεπτέμβριο του 2025. «Νομίζαμε ότι ήταν απλώς μια στομαχική ίωση, πέτρα στη χολή ή κάποιο πρόβλημα με το συκώτι του», είπε στην εφημερίδα Daily Mail. «Μετά από μερικές εβδομάδες, τα συμπτώματα χειροτέρεψαν».

Ο Michael, από το Nottinghamshire της Αγγλίας, επισκέφθηκε τον γιατρό του, ο οποίος αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για πέτρες στη χολή και του έκανε εξετάσεις. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν κάτι πολύ πιο σοβαρό: καρκίνο του παγκρέατος στο τέταρτο στάδιο, με μεταστάσεις.

«Ήμασταν όλοι σε σοκ», δήλωσε η Claire. «Δεν περιμένεις μια τέτοια διάγνωση, ειδικά σε έναν άνθρωπο τόσο νέο. Ήταν συντετριμμένος. Το αποκαλούν “σιωπηλό δολοφόνο”, γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται πολύ αργά».

Η διάγνωση και η μάχη με τη νόσο

Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται ένας από τους πιο επιθετικούς τύπους καρκίνου, καθώς τα συμπτώματα συνήθως εκδηλώνονται όταν η ασθένεια έχει ήδη προχωρήσει. Σύμφωνα με τον οργανισμό PanCAN, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης φτάνει μόλις το 44% όταν εντοπίζεται μόνο στο πάγκρεας, ενώ συνολικά δεν ξεπερνά το 13%.

«Είναι απίστευτο», πρόσθεσε η Claire. «Μέσα σε λίγες εβδομάδες από τα πρώτα συμπτώματα, έφτασε στο στάδιο 4».

Η τραγική είδηση ήρθε έναν χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα τους από καρκίνο του πνεύμονα. «Ο Michael ένιωθε ενοχές που αρρώστησε, επειδή είχαμε ήδη περάσει τόσα. Ζητούσε συγγνώμη και έλεγε ότι δεν ήθελε να μας βάλει ξανά σε αυτή τη δοκιμασία. Του λέγαμε ότι δεν έφταιγε και ότι τον αγαπάμε», είπε η αδελφή του.

Το τέλος μιας δύσκολης μάχης

Παρά τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία, ο καρκίνος εξαπλώθηκε και στον εγκέφαλο. Τον Απρίλιο, ο Michael υπέστη σοβαρή κρίση και πέθανε στις 26 του μήνα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Η Claire έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας. «Είμαστε συντετριμμένοι που χάσαμε και τον Michael και τον πατέρα μας σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Οι τελετές είναι πολύ ακριβές και θέλουμε να του αποδώσουμε την αγάπη που του αξίζει», ανέφερε.

«Δεν είχε καταλάβει πόσο τον αγαπούσαμε όλοι», κατέληξε. «Ελπίζω τώρα να το γνωρίζει».