Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου σχετικά με την ευθανασία των αδέσποτων ζώων που δεν υιοθετούνται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και η επίθεσή του κατά των πολιτικών που έχουν ψηφίσει το ισχύον πλαίσιο προστασίας τους.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αγριά, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο θέμα των αδέσποτων, με αφορμή –όπως είπε– τις επανειλημμένες καταγγελίες εις βάρος του από φιλοζωικές οργανώσεις. «Έξι φορές πήγα στον εισαγγελέα από μηνύσεις και καταγγελίες φιλοζωικών» ανέφερε, σχολιάζοντας το νομικό καθεστώς και αναφέρθηκε στη νομοθεσία που υπάρχει για τα αδέσποτα σε δυτικά κράτη, διερωτώμενος ειρωνικά: «Είμαστε εμείς πιο πολύ φιλόζωοι;». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Δεν παίρνουν παράδειγμα την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία; Εκεί τι γίνεται;».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «έχω κι εγώ σκυλιά. Και τα αγαπάω πολύ, γιατί έχω και τον γιο μου κιόλας. Εκεί (σ.σ. στις χώρες που επικαλέστηκε) τα μαζεύουν. Τρεις μήνες δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης ή κάποιος να το πάρει; Ευθανασία. Όχι να κυκλοφοράνε». Ο Αχιλλέας Μπέος επισήμανε ότι ο Δήμος Βόλου καταβάλλει προσπάθειες για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. «Εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε, τα πάμε στην Καπούρνα, έχουμε 25 στρέμματα εκεί. Τα έχουμε περιφράξει, έχουμε ιατρείο για ιατρική περίθαλψη, ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε, κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το νοσοκομείο και δεν μιλάει κανείς» είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, εξαπέλυσε δριμεία κριτική στο πολιτικό σύστημα, δηλώνοντας: «Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες οι πολιτικοί. Απλά κάνουμε κι εμείς εδώ προσπάθεια». Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς χρήστες στο X να τον επικρίνουν έντονα για τη στάση του απέναντι στην ευθανασία των αδέσποτων ζώων.