Πριν ακόμη οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο με την επίθεσή του στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους με καραμπίνα, ο δικηγόρος του Βασίλης Νουλέζας έκανε γνωσττό το βράδυ της Παρασκευής 1 Μαΐου με ανανοίνωσή του, ότι καταθέτει άμεσα αίτηση αποφυλάκισής του για λόγους υγείας.

Προς το παρόν, ο 89χρονος κρατείται στη ΓΑΔΑ, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star φέρεται να αφηγείται ιστορίες από τα χρόνια του στην Αμερική και τη Γερμανία, αλλά και από τα καλοκαίρια του στη Μεσσηνία, όπου διατηρούσε δεσμούς με το χωριό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ηλικιωμένος συνήθιζε να πίνει καφέ σε συγκεκριμένο κατάστημα, ενώ προτιμούσε παγωτά και μαγειρευτά φαγητά.

Για τους γείτονες ο κατηγορούμενος φαινόταν ένας ήσυχος παππούς. Ωστόσο, η ανιψιά του που τον φιλοξενούσε στα Πατήσια, περιγράφει έναν άνθρωπο με εμμονές και φόβους. «Ο θείος μου πίστευε ότι του έχουν κάνει μάγια. Με τους γείτονες δεν είχε πολλές επαφές. Ήταν γενικά ένας παράξενος άνθρωπος. Πίστευε ότι του είχαν κάνει μάγια και για αυτό τον λόγο χώρισε με την πρώην σύζυγό του. Τα τελευταία δέκα χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν, αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με το ΙΚΑ, τα ένσημα και τη σύνταξη», δηλώνει η ανιψιά του 89χρονου.

Η ίδια θυμάται πως «όταν το 2018 απείλησε με φυσίγγια έναν εισαγγελέα, μπήκε για 20 μέρες σε ψυχιατρείο και οι αστυνομικοί του πήραν τις καραμπίνες. Ηρεμήσαμε, παρά το γεγονός ότι μας έλεγε κατά καιρούς ότι θέλει να εκδικηθεί». Μετά το εξιτήριό του από το Δαφνί και παρά το γεγονός ότι οι γιατροί τον είχαν χαρακτηρίσει επικίνδυνο, ο 89χρονος προχώρησε σε νέα αγορά όπλων και τελικά πραγματοποίησε την επίθεση στον ΕΦΚΑ.

Καταθέτει αίτηση αποφυλάκισης του ο δικηγόρος του

Η υγεία του 89 χρόνου βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο δεν μπορεί να συνεχιστεί η κράτηση του στην φυλακή. Αν συμβεί οτιδήποτε αναπάντεχο την ευθύνη φέρουν όσοι εκδικητικά τον στέλνουν στην φυλακή. Στον 89 χρονών εντολέα μου έχει τοποθετηθεί βηματοδότης στην καρδιά του στο Νοσοκομείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ στις 26/5/21, όπως με ενημέρωσε η οικογένεια της αδερφής του, που διαμένει στην Θεσσαλία και τον συνδράμει με κάθε τρόπο.

Ενόψει και των άλλων προβλημάτων υγείας του αλλά και της προχωρημένης ηλικίας του είναι αδιανόητο να παραμείνει στη φυλακή υπό άθλιες, κακές, ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, κυρίως ιατρικής φροντίδας. Αποκλείεται να κρατηθεί στην φυλακή ένας άνθρωπος που διάγει το 90ό έτος της ηλικίας του, είναι υπέργηρος, είναι απάνθρωπο.

Έχω στα χέρια μου το αποτέλεσμα της νοσηλείας του για 23 μέρες το Νοέμβριο 2019 στο ψυχιατρικό κατάστημα. Έχουμε ζητήσει την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, αμέσως μόλις την παραλάβω θα υποβάλω αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, ενόψει ότι η οικογένεια της αδελφής του, δηλαδή η ανιψιά του την οποία επισκέπτεται τακτικά και έχουν άριστους δεσμούς, θα καταθέσει στην κυρία ανακρίτρια ότι προτίθεται να αναλάβει την πλήρη φιλοξενία φροντίδα του, προκειμένου να ζήσει το υπόλοιπο τη ζωή στου αξιοπρεπώς, παρόλο που εκείνος δεν θέλει να αποτελεί βάρος για κανέναν και σήμερα ακόμη που τον επισκέφτηκα στην ΓΑΔΑ μου επανέλαβε ότι προτιμά να μείνει στη φυλακή αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του.

Απευθύνω έκκληση στην ανακριτική αρχή και την αρμόδιο εισαγγελέα, ενόψει ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα υγείας για τον εντολέα μου να επιληφθούν άμεσα. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος 90 χρονών να κρατηθεί στην φυλακή. Στο πέρας της πολύωρης ανακρίσεως ζήτησα από την κυρία ανακρίτρια Αθηνών να εφαρμοστεί η νομοθετική πρόβλεψη για τους υπερήλικες και να μεριμνήσει για την κατοίκον περιορισμό του ή τουλάχιστον για την κράτηση του σε νοσηλευτικό ίδρυμα δεδομένο ότι είναι πολύ αποδυναμωμένος εξασθενημένος και ευάλωτος ο οργανισμός του.

Σήμερα λίγο πριν τον επισκεφτώ ζήτησε από τους αστυνομικούς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το πεπτικό τουσύστημα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Έφυγα από τη συνάντηση μας συναισθηματικά πολύ φορτισμένος κυρίως για την γενναιότητα και την ευθύτητα του. Η έννοια του δικαίου πρέπει να συμβαδίζει με την θεμελιώδη έννοια του ανθρωπισμού μια τέτοια δικαιοσύνη χρειαζόμαστε όχι εκδικητική.

Θα επαναξιολογηθεί η ψυχική του υγεία και θα ενεργήσω τα δέοντα. Εύχομαι ο θεός να του δώσει δύναμη και να επιστρέψει εκεί που τον αγαπούν να ζήσει το υπόλοιπο τη ζωή στου αξιοπρεπώς. Είχε την δυνητική ευχέρεια η κυρία ανακρίτρια να διατάξει τον κατ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Άλλωστε οποιαδήποτε ποινή και αν του επιβληθεί θα την εκτίσει στην κατοικία του.

Δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος διαφυγής στο εξωτερικό, άλλωστε μπορεί να κρατήσει το διαβατήριο του, επιπλέον είναι τόσο επιβαρυμένη υγεία του, είναι τόσο καταβεβλημένος, που δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδεχόμενο να επαναλάβει οποιοδήποτε αδίκημα. Άλλωστε απολογούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους πέντε ανθρώπους που άθελά του τραυμάτισε πυροβολώντας στο δάπεδο και μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη να τους αποζημιώσει αστικά καταβάλλοντας συνολικά 10.000 € γεγονός που δείχνει έμπρακτη μεταμέλεια.

Η μεγάλη δημοσιότητα, η κακή δημοσιογραφία (να φωνάξουμε την κόρη του να βγάλει το δηλητήριο για τον Πατέρα της) που έλαβε η υπόθεση, έχει επηρεάσει την κρίση σε ότι αφορά την προσωρινή του κράτηση. Η Υγεία είναι το πολυτιμότερο έννομο αγαθό και είναι πραγματικά ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για τον δικαστή.

Εγώ, συνήγορος υπεράσπισης του, παρόλο την αντίρρηση του και την επιμονή του να παραμείνει στη φυλακή, εκτελώντας την εντολή των συγγενικών προσώπων του ενεργω άμεσα για την αποφυλάκιση του.