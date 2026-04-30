Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 89χρονος που εισέβαλε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο Αθηνών, ανοίγοντας πυρ και τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα. Μετά την απολογία του θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, καθώς λόγω της προχωρημένης ηλικίας του ενδέχεται να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο Χάρης Τσίτσικας, Μέλος του ΔΣ Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας μίλησε στο MEGA για την σύλληψη του 89χρονου που από τη Αθήνα κατέληξε στην Πάτρα.

«Από την πρώτη στιγμή που έγινε το αιματηρό επεισόδιο στην περιοχή της Αθήνας, υπήρχε μια συνεχής επικοινωνία των συναρμόδιων υπηρεσιών Αττικής και Πάτρας, γιατί υπήρχε η πληροφορία ότι ο δράστης θα κατευθυνθεί για την πόλη μας και πιθανόν μέσω του λιμανιού να φύγει και για την Ιταλία. Η αρχική πληροφορία είχε έρθει από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Αθήνας. Μας είχαν πει ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε τέτοια μετακίνηση στην περιοχή μας. Από κει και πέρα, μετά σαν Κέντρο Επιχειρήσεων δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο από το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο που ήταν ο δράστης, το οποίο βάσει των λεγομένων των υπαλλήλων υπήρχε ένας άνθρωπος που ταίριαζε σχεδόν απόλυτα με την περιγραφή του δράστη.

Από εκεί και πέρα, μετά από εντολές των ανωτέρων μας, εκπονήθηκε ένα άμεσο σχέδιο, προκειμένου ο άνθρωπος αυτός να μπορέσει να συλληφθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι και εντός ενός ξενοδοχείου το οποίο ήταν γεμάτο και μαθητές που έκαναν εκδρομές και κόσμο ο οποίος είχε έρθει για αυτό», είπε αρχικά ο κ. Τσίτσικας.

Και συνέχισε: «Δεν τον βρήκαμε στο δωμάτιο. Η ομάδα ΔΙΑΣ και τα περιπολικά ακροβολήθηκαν γύρω από το ξενοδοχείο. Εγώ εισήλθα εντός κάνοντας τον πελάτη, προσπαθώντας να εντοπίσω στο λόμπι. Πληροφορίες που είχαμε εμείς είναι ότι ο άνθρωπος αυτός κάθεται στο λόμπι. Όμως με την είσοδό μου στο ξενοδοχείο δεν μπορέσαμε να τον εντοπίσουμε γιατί είχε ανέβει στον ημιώροφο και θεώρησα σκόπιμα και εγώ και γενικά όλος ο σχεδιασμός να μην τον ακολουθήσουμε, καθώς είχαμε μια πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος. Οπότε περιμέναμε να κατέβει κάτω στο λόμπι για να έχουμε και εμείς μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.

Με το που κατέβηκε λοιπόν στο λόμπι, κάποια στιγμή μίλησε με τον υπάλληλο του ξενοδοχείου και γύρισε την πλάτη του προς τα μένα. Εγώ από τη στιγμή που μου ανατέθηκε αυτό το καθήκον, τον ακινητοποίησα από πίσω. Του είπα ότι είμαι αστυνομικός και ότι όλα έχουν τελειώσει και αμέσως μπήκαν και οι συνάδελφοί μου μέσα οι ένστολοι. Τον ακινητοποιήσαμε και αυτό που μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση είναι ότι βρήκαμε πάνω του στον σωματικό έλεγχο που κάναμε ένα 38άρι περίστροφο γεμάτο σφαίρες και δέκα σφαίρες στο παντελόνι του. Το 38άρι το είχε σε ειδική επιχειρησιακή θήκη. Μόλις τον συνέλαβα μου χαμογέλασε και μου είπε «θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων». Ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, νηφάλιος και χαμογελαστός. Τα πρώτα του λόγια ήταν ότι είχε κάποια θέματα με το ΙΚΑ, με την ασφάλειά του. Από κει και πέρα μετά έγινε μια μικρή προανάκριση από τις υπηρεσίες ασφαλείας στην Πάτρα και άμεσα με όχημα οδηγήθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για την υπόλοιπη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του».

Το χρονικό των επιθέσεων

Ο 89χρονος πήγε αρχικά με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου άνοιξε πυρ με την χρήση κοντόκανης καραμπίνας και τραυμάτισε έναν υπάλληλο στο δεξί πόδι. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε ξανά σε ταξί και κατευθύνθηκε προς το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, καλύπτοντας περίπου πέντε χιλιόμετρα, όπου πυροβόλησε εκ νέου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη τέσσερα άτομα, όλες γυναίκες.

Ωστόσο, στο ταξί που χρησιμοποίησε άφησε τη βαλίτσα του, μέσα στην οποία βρίσκονταν το διαβατήριό του, το πορτοφόλι του με χρήματα, καθώς και άλλα έγγραφα. Σύμφωνα με την αστυνομία που τον συνέλαβε, είχε φτάσει στην Πάτρα, από όπου σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό. Μάλιστα, είχε ήδη κλείσει εισιτήριο για πλοίο που θα αναχωρούσε το απόγευμα της Τετάρτης με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας.

Ο 89χρονος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην Πάτρα και αναγνωρίστηκε καθώς η φωτογραφία του είχε δοθεί στη δημοσιότητα. Μάλιστα φέρεται να πήρε τηλέφωνο η ανιψιά του 89χρονου και να είπε οτι πρόκειται για τον θείο της. Άγνωστο παραμένει το ποιος θα ήταν ο τελικός προορισμός του 89χρονου, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι σχεδίαζε να πάει στη Γερμανία.

Ο άνδρας ο οποίος λάμβανε σύνταξη από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε με το ΙΚΑ και τον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση ενσήμων και τα δικαστήρια που δεν τον είχαν δικαιώσει.

Η δράση του 89χρονου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης για περισσότερες από τέσσερις έως πέντε ώρες, φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και τη φύλαξη των δημόσιων υπηρεσιών.