Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, έλαβε από τον ανακριτή ο 89χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς με κυνηγετική καραμπίνα σε γραφείο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, ενώ αναμένεται η απολογία του ενώπιον του ανακριτή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, τόσο εντός δικαστικού καταστήματος όσο και με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, του αποδίδονται πλημμεληματικές πράξεις όπως οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Μετά την απολογία του θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό.

Προμελετημένη η επίθεση

«Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να τη μεταφέρει κάτω από την καπαρντίνα του χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κατέθεσε ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά στην περιοχή της Καλαμάτας.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μετασκευή των όπλων, εκτιμάται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση, την οποία υλοποίησε προχθές (28/4). Παράλληλα, φαίνεται πως είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι προς την Ανκόνα της Ιταλίας. Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού παρέδωσε στις αρχές μία βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης.

Βαλίτσα με μετρητά και εφόδια

Κατά την έρευνα στις αποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ σε πέντε φακέλους. Στη βαλίτσα του υπήρχαν ρούχα, φάρμακα, ξυραφάκια, πιεσόμετρο και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί για μακρά παραμονή στο εξωτερικό.

Μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο της Πάτρας, βρέθηκε πάνω του ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια, οκτώ επιπλέον φυσίγγια και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια εντοπίστηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Κοντά στο Πρωτοδικείο, όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί βρήκαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια που φέρεται να πέταξε μετά τους πυροβολισμούς.

Κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι»

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα άνω των 70 ετών, τόσο στο στάδιο της προφυλάκισης όσο και κατά την εκτέλεση της ποινής μετά την καταδίκη.

Έτσι, για τον 89χρονο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε άτομα, αναμένεται να αποφασιστεί είτε η προσωρινή του κράτηση είτε ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Οι δικαστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν τον κατ’ οίκον περιορισμό, εφόσον δεν κρίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, λόγω του ιστορικού του και προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν αποφασιστεί προφυλάκιση, ενδέχεται να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.