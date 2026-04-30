Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 125 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Πέμπτης, καθώς οι παγωμένες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενίσχυσαν τις αμφιβολίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την οριστική λήξη του πολέμου στο Ιράν.

Το Brent με παράδοση τον Ιούνιο κατέγραψε άνοδο 6,2%, φθάνοντας στα 125,36 δολάρια το βαρέλι. Το συμβόλαιο με παράδοση τον Ιούλιο ενισχύθηκε κατά 3,1%, διαμορφούμενο στα 113,85 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε αύξηση 2,3%, αγγίζοντας τα 109,38 δολάρια το βαρέλι.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που υπογραμμίζει τη ραγδαία άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας.

Εντάσεις στον Περσικό Κόλπο και φόβοι για νέα κλιμάκωση

Ο πόλεμος στο Ιράν, που διανύει την ένατη εβδομάδα του, δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, προκαλώντας νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Πέμπτης, η πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιόρισε τις ελπίδες για ταχεία επίλυση της κρίσης.

Όπως αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Bank, Warren Patterson και Ewa Manthey, «η κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της ιρανικής πρότασης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, έχει οδηγήσει την αγορά να χάνει κάθε ελπίδα για γρήγορη επανεκκίνηση των ροών πετρελαίου».

Αρνητικό κλίμα στις αγορές της Ασίας

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ και οι μετοχές στις ασιατικές αγορές υποχώρησαν, μετά τη χλιαρή συνεδρίαση της Wall Street την Τετάρτη.

Ο δείκτης Nikkei 225 του Τόκιο κατέγραψε πτώση 1,6% στις 58.967,07 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,1% στις 6.615,51 μονάδες.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,3%, διαμορφούμενος στις 25.772,50 μονάδες, ενώ ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά 0,1%, στις 4.109,99 μονάδες.

Σύμφωνα με επίσημη έρευνα, η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας για τον Απρίλιο επιβραδύνθηκε ελαφρώς, αλλά παρέμεινε σε τροχιά ανάπτυξης για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, παρά το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,3% στις 8.665,50 μονάδες, ενώ ο Taiex της Ταϊβάν υποχώρησε οριακά κατά 0,1%. Ο δείκτης Sensex της Ινδίας κατέγραψε απώλειες 1,2%.

Πηγή: The Associated Press