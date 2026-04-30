Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης (30/04) υποδέχεται την Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς για τα play offs της Euroleague.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports4, μετά από την πρώτη μεγάλη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» και το πρώτο παιχνίδι της σειράς, με σκορ 91-70.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τρεις νίκες κόντρα στη Μονακό, για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης, με τους Πειραιώτες να έχουν κάνει ήδη την πρώτη.

Οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν ξανά με ρόστερ 10 παικτών, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς δεν ταξίδεψε με την ομάδα την Δευτέρα.