Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συνολικά 21 άνθρωποι εκτελέστηκαν και πάνω από 4.000 συνελήφθησαν στο Ιράν για πολιτικούς λόγους ή με την επίκληση της εθνικής ασφάλειας, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ αναφέρει ότι από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, «τουλάχιστον εννιά άνθρωποι εκτελέστηκαν για υποθέσεις συνδεόμενες με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου», άλλοι «δέκα διότι φέρονται να ανήκαν σε οργανώσεις της αντιπολίτευσης» και «δύο για κατασκοπεία».

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, συνελήφθησαν περισσότεροι από 4.000 πολίτες, στους οποίους απαγγέλθηκαν «κατηγορίες που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια».

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι «πολλοί από τους κρατούμενους υπήρξαν θύματα εξαναγκαστικών εξαφανίσεων, βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης». Ορισμένοι εξαναγκάστηκαν σε ομολογίες, «κάποιες από τις οποίες μεταδόθηκαν τηλεοπτικά», ενώ υπέστησαν και εικονικές εκτελέσεις.

Έκκληση του Φόλκερ Τουρκ για μορατόριουμ στη θανατική ποινή

«Μου προκαλεί φρίκη η διαπίστωση ότι, πέρα από τις ήδη πολύ σοβαρές συνέπειες του πολέμου, οι ιρανικές αρχές στερούν τα δικαιώματά του από τον ιρανικό λαό κατά τρόπο σκληρό και βάρβαρο», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ.

Ο κ. Τουρκ κάλεσε «τις αρχές να αναστείλουν όλες τις περαιτέρω εκτελέσεις, να εφαρμόσουν μορατόριουμ στη θανατική ποινή, να εγγυηθούν πλήρως τον σεβασμό των δικαιωμάτων στην υπεράσπιση και στη δίκαιη δίκη και να απελευθερώσουν αμέσως όλους όσοι έχουν συλληφθεί αυθαίρετα».

Κίνδυνος θανατικής ποινής για παιδιά και κρατούμενους

Η Ύπατη Αρμοστεία προειδοποιεί ότι πολλοί συλληφθέντες, ανάμεσά τους και παιδιά, κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε θάνατο «δυνάμει του υπερβολικά ευρύ και αόριστου ορισμού των εγκλημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας του Ιράν».

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συχνά δικάζονται με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς πρόσβαση σε συνήγορο της επιλογής τους. Μεταξύ των κρατουμένων που έχουν μεταχθεί σε άγνωστους χώρους κράτησης αναφέρεται η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Νασρίν Σοτουντέχ, τιμημένη με το βραβείο Ζαχάροφ.

Καταγγελίες για συνθήκες κράτησης

Ο κ. Τουρκ επέκρινε τις «φρικτές» συνθήκες στις ιρανικές φυλακές, κάνοντας λόγο για υπερπληθυσμό και «σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, νερού, προϊόντων υγιεινής και φαρμάκων».

Στη φυλακή της Σαμπαχάρ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, κρατούμενοι που διαμαρτύρονταν για τη διακοπή του συσσιτίου στις 18 Μαρτίου υπέστησαν θανατηφόρα βία, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία. «Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τουλάχιστον πέντε κρατούμενους και τραυμάτισαν 21 σε συγκρούσεις με διαδηλωτές», ενώ «ακόμη δύο πέθαναν υπό κράτηση σε άλλη φυλακή, με ενδείξεις βασανιστηρίων».

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία, επισημαίνουν ότι το Ιράν κατατάσσεται δεύτερο παγκοσμίως ως προς την επιβολή της εσχάτης των ποινών, πίσω μόνο από την Κίνα.