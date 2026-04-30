Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κρίσιμη δημογραφική καμπή, όπως αναδεικνύει το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από τις 6 έως τις 8 Μαΐου, με τη συμμετοχή θεσμικών, επιστημονικών και πολιτικών φορέων. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως κεντρικής πρόκλησης για την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα της χώρας.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νήσων, ο Δήμος Ιθάκης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του δημογραφικού ζητήματος

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας διοργανώνει θεματική επίσκεψη πρέσβεων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωποι θεσμών, επιστημονικών φορέων και της αυτοδιοίκησης τόνισαν ότι το δημογραφικό αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για τη χώρα. Επεσήμαναν τις επιπτώσεις του στην οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές προτάσεις.

Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Αυγουστίδης, σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βλέπει το δημογραφικό ως απλό κοινωνικό ζήτημα, αλλά ως θέμα προοπτικής και αντοχής στο χρόνο. «Χωρίς επαρκή και ενεργό πληθυσμό, καμία πολιτική ανάπτυξης ή ασφάλειας δεν μπορεί να ευδοκιμήσει», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Οι τοποθετήσεις των διοργανωτών

Οι διοργανωτές επεσήμαναν ότι το δημογραφικό δεν περιορίζεται σε στατιστικά δεδομένα, αλλά αφορά το ίδιο το μέλλον της χώρας. Υπογράμμισαν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή που απαιτεί άμεσες απαντήσεις και συντονισμένες πρωτοβουλίες, ενώ ανέδειξαν τον επιστημονικό και θεσμικό χαρακτήρα του Συνεδρίου, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νήσων, Λευτέρης Κεχαγιόγλου, δήλωσε ότι το δημογραφικό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε ότι τα μικρά νησιά πλήττονται ιδιαίτερα από την πληθυσμιακή συρρίκνωση, γεγονός που απειλεί τη βιωσιμότητά τους.

Ο δήμαρχος Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας, ανέφερε ότι από τις 5 έως τις 9 Μαΐου η Ιθάκη μετατρέπεται σε επίκεντρο ενός κρίσιμου διαλόγου για το δημογραφικό. Τόνισε ότι δεν πρόκειται για θεωρητική συζήτηση, αλλά για μια άμεση πολιτική ανάγκη που αφορά την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών, ιδίως στα νησιά, επηρεάζοντας την υγεία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Η συμβολή της επιστήμης και των αξιών

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, Γεώργιος Πατούλης, υπογράμμισε ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο εθνική πρόκληση για Ελλάδα και Κύπρο, αλλά ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ζήτημα που επηρεάζει το μέλλον των κοινωνιών συνολικά.

Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, αναφέρθηκε στον ρόλο της επιστημονικής κοινότητας στην αντιμετώπιση του προβλήματος, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη γονιμότητα και τις αναπαραγωγικές επιλογές.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, Αντώνης Πολυδώρου, στάθηκε στη σημασία των ιπποκρατικών αξιών. Τόνισε ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι η ιατρική οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο ολιστικά, με σεβασμό και ισότητα, σε μια εποχή αυξανόμενων προκλήσεων.