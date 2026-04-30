Στιγμές αγωνίας έζησαν όσοι βρέθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό του Μπαγκλαντές, όταν ένα βρέφος έπεσε από την αποβάθρα τη στιγμή που διερχόταν τρένο, με τον πατέρα του να αντιδρά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, φαίνεται ο άνδρας να πέφτει πάνω από το βρέφος, καλύπτοντάς το με το σώμα του. Παραμένει ακίνητος, ενώ το τρένο περνά σε απόσταση αναπνοής από δίπλα τους.

Διαδοχικά βαγόνια διασχίζουν το σημείο, με τους δύο να μένουν εγκλωβισμένοι κάτω από αυτά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά οκτώ βαγόνια πέρασαν από πάνω τους.

Παρά την ακραία επικινδυνότητα του περιστατικού, τόσο ο πατέρας όσο και το βρέφος βγήκαν σώοι και αβλαβείς.