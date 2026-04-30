Είναι ορθάνοιχτο εντός Παναθηναϊκού το θέμα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου και το αν το ερχόμενο καλοκαίρι θα επιστρέψει στο Τριφύλλι. Ο διεθνής έλληνας τερματοφύλακας παραμένει ο νούμερο ένα στόχος του Τριφυλλιού για τα γκολπόστ, με τους Πράσινους να περιμένουν να δουν τι θα γίνει και με τη Σεβίλλη.

Γιατί ναι μεν ο παίκτης ανήκει στη Νιούκαστλ, αλλά με δεδομένο πως οι Ανδαλουσιάνοι θα ήθελαν να παραμείνει στο ρόστερ τους και την επόμενη σεζόν, αν δεν καταφέρουν να σώσουν την κατηγορία τότε μοιάζει με απίθανο το σενάριο να παραμείνει εκεί. Και λόγω οικονομικών, αλλά και λόγω των φιλοδοξιών του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Την ίδια ώρα πάντως η AS ανέφερε σε χθεσινό δημοσίευμά της πως ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Βλαχοδήμο απ’ όλες τις ομάδες που θα μπορούσαν να δουν την περίπτωσή του.

Το πιο σημαντικό πάντως στην υπόθεση του έλληνα τερματοφύλακα είναι η δική του επιθυμία και αν θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα το ερχόμενο καλοκαίρι. Αν… πειστεί να το κάνει, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι η βασική και ίσως η μοναδική του επιλογή.

Η Κ17 του Παναθηναϊκού άρχισε με ισοπαλία απέναντι στη Γιουβέντους τις υποχρεώσεις της στο φημισμένο διεθνές τουρνουά Puskas Cup, που διεξάγεται ετησίως στη Βουδαπέστη στη μνήμη του εμβληματικού Φέρεντς Πούσκας. Ο Μάξιμος Νταμπίζας ήταν ο σκόρερ για την ομάδα του Τριφυλλιού.