Η επεισοδιακή επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα συνεχίζει να παράγει πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Πληροφορούμαι ότι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά την επίσκεψή της στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ζήτησε να συναντήσει τον Γεώργιο Μπακάλη, αντιπρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και τρέχοντα προεδρεύοντα μετά τη λήξη της θητείας του Χρήστου Ράμμου.

Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο που διορίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, με τις ψήφους της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης και μια… στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή. Τι ήθελε, όμως, να μάθει η Κοβέσι; Μαθαίνω ότι οι ερωτήσεις της αφορούσαν το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο της ΑΔΑΕ, αλλά και τι ενέργειες έχουν γίνει για το Predator, ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης κ.λπ. Η ίδια φάνηκε καλά ενημερωμένη. Ο Μπακάλης, από την άλλη, της απάντησε ότι για την υπόθεση Predator δεν γνωρίζει τίποτα κι ότι βρίσκει απολύτως ικανοποιητικό το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τις παρακολουθήσεις. Ομολογουμένως είναι περίεργος ο ισχυρισμός της άγνοιας, δεδομένου ότι ο Μπακάλης ήταν μέλος της ΑΔΑΕ όταν ερευνούσε το σκάνδαλο. Ηταν μάλιστα αυτός που είχε αντιδράσει εντόνως στις εισηγήσεις του Ράμμου για διασταύρωση των κοινών στόχων ΕΥΠ και Predator, αλλά και για επιβολή προστίμου στην ΕΥΠ.

Τι ψάχνει στις υποκλοπές

Να σας πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που η υπόθεση των υποκλοπών αφορά την ευρωπαία εισαγγελέα. Στην EPPO ερευνώνται στοιχεία για εκτεταμένη διασυνοριακή φοροδιαφυγή από τις εμπλεκόμενες στο σκάνδαλο εταιρείες, κυρίως μέσω της χρήσης εικονικών τιμολογίων και της δήλωσης ανύπαρκτων συναλλαγών. Μιλάμε για οικονομικό έγκλημα πολλών εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα σε εταιρείες στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και την Τσεχία. Η Κοβέσι ρωτήθηκε στους Δελφούς και επιβεβαίωσε ότι αυτά, και τα γνωρίζουν, και τα ερευνούν.

Παυλόπουλος κατά της διάταξης Τζαβέλλα

Ενα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο για την εξέλιξη της υπόθεσης των υποκλοπών έκανε χθες ο Προκόπης Παυλόπουλος, σε εκδήλωση που οργάνωσαν η Ενωση Ελλήνων Συνταγματολόγων και το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην εκ νέου αρχειοθέτηση, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, του φακέλου των υποκλοπών, λέγοντας ότι το σκάνδαλο «έχει καταφέρει καίριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου». Τόνισε δε ότι πλήγμα «εκπορεύεται και από την εκτελεστική εξουσία – για την ακρίβεια, από την κυβέρνηση – αλλά και, δυστυχώς, από χειρισμούς της ίδιας της Δικαιοσύνης.

Διότι, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υιοθετήσουμε την εκδοχή του απλού σφάλματος εκτίμησης, οι χειρισμοί αυτοί αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης τουλάχιστον του θεμελιώδους δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών, κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος. Παραβίασης η οποία καθίσταται τόσο περισσότερο καταδικαστέα, όσο θίγει τον πυρήνα του ίδιου τού υπό την ευρεία έννοια πολιτικού συστήματος μέσα από την αποδεδειγμένη παρακολούθηση πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, ακόμη δε και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, μετήλθε των επιμέρους μεθόδων της παρακολούθησης αυτής».

Το ΕΛΚ ήταν γαλαντόμο

Μιας και πιάσαμε την Ευρώπη, σας πληροφορούμε ότι εξάγουμε ταλέντα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οπως αποκάλυψε κοινή έρευνα του Inside Story και της ερευνητικής ομάδας Follow the Money, στο ΕΛΚ, επί ημερών του Μάνφρεντ Βέμπερ και του πρώην συνεργάτη του Θανάση Μπακόλα, διέπρεψαν δύο έλληνες ειδικοί στην επικοινωνία. Ο πρώτος είναι ο 38χρονος Γεράσιμος Ζαγορίτης, γιος του πρώην γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Ζαγορίτη. Η βελγική εταιρεία του, Campaign Lab, εισέπραττε από το ΕΛΚ μηνιάτικο 50.820 ευρώ για συμβουλές επικοινωνίας, με συνολικές αποδοχές περί τα 260.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το μέσο μηνιάτικο για τέτοιες υπηρεσίες στις Βρυξέλλες είναι στα 4.000-5.000 ευρώ.

Αλλά στο Μαξίμου, εθελοντής…

Ο δεύτερος σύμβουλος που εξήχθη στους Ευρωπαίους είναι ο 50χρονος «ψηφιακός γκουρού» του Μεγάρου Μαξίμου Ερικ Παρκς, που πληρωνόταν από το ΕΛΚ ενώ εργαζόταν εθελοντικά (κατά δήλωσή του) για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυπριακή εταιρεία του, HD Heavyweight, σε διάστημα έξι μηνών εισέπραξε 308.827 ευρώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για να παρέχει «ομάδα πλήρους απασχόλησης». Αν και το ότι ήταν «πλήρους» αμφισβητείται. Μεταξύ άλλων, η ομάδα συμπεριελάμβανε και πρώην μισθοδοτούμενο της εταιρείας Blue Skies, αυτής που πλήρωνε την Ομάδα Αλήθειας με άλλους πρωταγωνιστές του επικοινωνιακού βραχίονα της ΝΔ.