«Ανάμεσα στα φέουδα και ένα κεντρικό κράτος που μετά από 7 χρόνια χάνει μηνύματα από την περιφέρεια, υπάρχει μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει. Αυτή η συζήτηση που άνοιξε αφορά και τον ρόλο του βουλευτή. Το να έχεις άποψη δεν σημαίνει ότι είσαι αντάρτης αλλά ανησυχούντας», είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ένας εκ των 5 που έστειλαν μέσω των «ΝΕΩΝ» την επιστολή για το επιτελικό κράτος, αφού άκουσε τον συντονιστή του τελευταίου. Η επιχείρηση κατευνασμού, παρά τη χρήση της σωστής μεθοδολογίας, δεν πέτυχε.

Ατμόσφαιρα

Για να καταλάβετε πόσο «ωραία» είναι η γαλάζια ατμόσφαιρα, αρκεί να δείτε βίντεο από την κόντρα του Βασίλη Γιόγιακα με τον Νίκο Ταχιάο στην Ολομέλεια για τη χρηματοδότηση ενός έργου στην εκλογική περιφέρεια του πρώτου. Ο ένας έλεγε «εσείς τα ισοπεδώσατε όλα». Ο άλλος απαντούσε «δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό του να πάμε και να υποσχεθούμε σε κάθε τόπο την κάθε ανάγκη του». Με κάτι τέτοια, στοιχηματίζω ότι οι τηλεθεατές θα πλήρωναν συνδρομή στο Κανάλι της Βουλής αν γινόταν να προβάλει την επερχόμενη συνεδρίαση της ΚΟ της συμπολίτευσης.

Υδροκεφαλισμός

Τι διάβασαν οι αντιπολιτευόμενοι πίσω από τις λέξεις της προαναφερθείσας επιστολής; Πως, σύμφωνα με τον Κώστα Ζαχαριάδη, «ο υδροκεφαλισμός στο Μαξίμου απειλεί τη λειτουργία των θεσμών, την οικονομική προοπτική και στο τέλος την ίδια τη Δημοκρατία, και όχι η ευρωπαία εισαγγελέας όπως ισχυρίζεται ο Αδωνις Γεωργιάδης». Πάντως, η συζήτηση άνοιξε μόλις έκαναν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση οι δικοί της. Οχι μια από τις δεκάδες φορές που φώναξε η κανονική αντιπολίτευση κατά της επιτελικότητας. Γιατί άραγε;

Μέτωπο

Είχαμε καιρό να ακούσουμε τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Βγήκε, όμως, κι εξήγησε ότι μόνο ένα προοδευτικό μέτωπο θα μας σώσει από την κυβέρνηση ΝΔ. Βέβαια, σ’ αυτό δεν βλέπει συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ. Μόνο όσων αριστερών αποτελούσαν κάποτε τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Τσίπρα και τη ΝΕΑΡ μέχρι την Κατσέλη. Χωρίς να θέλω να στενοχωρήσω κανέναν στον χώρο του, με τέτοιο στράτευμα ούτε κατά μέτωπον επίθεση δεν θα τους κάνει κανείς. Γιατί θα μπορεί να καταλάβει τις θέσεις τους, παρακάμπτοντάς τες.