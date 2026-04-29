Με επιστολή διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών και το ΑΣΕΠ, ο Σύλλογος Επιτυχόντων του 1ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού (2023) θέτει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα. Επισημαίνεται ότι στα οριστικά αποτελέσματα των δύο προκηρύξεων β’ σταδίου του Διαγωνισμού (2025), που εκδόθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, εμφανίζονται διοριστέοι οι ίδιοι υποψήφιοι και μένουν αδιόριστοι εκείνοι που έπονται στη βαθμολογική κατάταξη, επειδή δεν εφαρμόστηκε «η ποινή αποκλεισμού» επί 3ετία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4765/2021.

Είναι γεγονός ότι τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΓΒ/2025, για την πλήρωση 4.276 θέσεων ΠΕ κατηγορίας εκδόθηκαν στις 6/3/2026, ενώ της 4ΓΒ/2025, για την πλήρωση 132 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών, την 1η/4/2026, δηλαδή μέσα σε διάστημα μικρότερο του μήνα.

Εχουμε επανειλημμένα σχολιάσει τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 (άρθρα 17 και 24), με τις οποίες προβλέπεται αφενός 10ετές «κώλυμα συμμετοχής» στις διαδικασίες προσλήψεων για τους υποψηφίους που έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και αφετέρου 3ετής «ποινή αποκλεισμού» από τις διαδικασίες πρόσληψης σε περίπτωση μη αποδοχής διορισμού. Εχουμε εντοπίσει τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτών, που τόσο αυτοτελώς όσο και συνδυαστικά, προσβάλλουν τα δικαιώματα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της ίσης πρόσβασης σε δημόσιες θέσεις.

Ο υποψήφιος υποχρεούται είτε να αποδεχθεί μία μη επιθυμητή θέση και να δεσμευθεί επί 10ετία είτε να αποκλειστεί για μία 3ετία αν δεν την αποδεχθεί. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη σοβαρότερο στις προκηρύξεις του β’ σταδίου που εκδίδονται είτε πάνω από μία εντός του ίδιου έτους είτε στο επόμενο έτος σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και χωρίς εκ των προτέρων να γνωρίζει ο υποψήφιος ποιες ακριβώς θέσεις αφορούν.

Το δίλημμα για τους υποψηφίους τίθεται ως εξής: να μην υποβάλλουν αίτηση περιμένοντας θέσεις που τους ενδιαφέρουν περισσότερο, χωρίς όμως καμία βεβαιότητα ότι θα προκηρυχθούν, ή να υποβάλλουν αίτηση σε όποια θέση προκηρύσσεται για να μη διακινδυνεύσουν τον διορισμό τους; Είναι προφανές ότι η ισχύουσα διαδικασία δεν υπηρετεί την αρχή της αξιοκρατικής στελέχωσης, ιδίως δε υπό την εκδοχή που διακηρύσσει ο νόμος περί προσλήψεων, για την επιλογή «του κατάλληλου υποψηφίου στην κατάλληλη θέση».

Οι ισχυρισμοί, ωστόσο, του Συλλόγου των επιτυχόντων για την ισχύ του κωλύματος δεν ευσταθούν για τρεις λόγους: α) ως αφετηρία κωλύματος διορισμού ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της ατομικής πράξης διορισμού και όχι του ΦΕΚ με τον πίνακα διοριστέων, β) το κώλυμα διορισμού ελέγχεται από τον φορέα διορισμού κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του υποψηφίου και όχι από το ΑΣΕΠ κατά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και γ) η 3ετής ποινή αποκλεισμού επιβάλλεται όταν οι υποψήφιοι καλούνται για διορισμό και δεν τον αποδέχονται, κάτι που δεν έχει συμβεί εν προκειμένω. Γεγονός πάντως είναι ότι η διατύπωση της σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών δημιουργεί σύγχυση στους υποψηφίους, διότι αναφέρει ότι σε περίπτωση «Συμμετοχής υποψηφίου παράλληλα σε διαφορετικές προκηρύξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 5149/2024, ήτοι μετά την 25η Οκτωβρίου 2024, με τη συμπερίληψη του υποψηφίου σε οριστικό πίνακα διοριστέων, σε μία από αυτές τις προκηρύξεις, υφίσταται κώλυμα τριετίας για τις λοιπές προκηρύξεις, στις οποίες έχει συμμετάσχει».

Η ερμηνεία αυτή του υπουργείου Εσωτερικών είναι ολοφάνερα προβληματική, κατ’ αρχάς επειδή ο νόμος δεν χαρακτηρίζει «κώλυμα» την απαγόρευση συμμετοχής σε επόμενη διαδικασία. O ίδιος ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ σε δηλώσεις του την έχει χαρακτηρίσει «πέναλτι».

Επιπλέον, η εγκύκλιος θεωρεί δεδομένο τον αποκλεισμό υποψηφίουαπό διαδικασία πρόσληψης που εξελίσσεται παράλληλα με εκείνη στην οποία συμμετέχει «με τη συμπερίληψή του» στον πίνακα διοριστέων. Αυτή η ερμηνεία αντίκειται στον νόμο που ορίζει ότι η κύρωση της μη συμμετοχής στις επόμενες διαδικασίες επιβάλλεται μόνον όταν ο υποψήφιος δεν αποδέχεται τον διορισμό του. Εάν ίσχυε, εξάλλου, η ερμηνεία της εγκυκλίου, τότε σε περιπτώσεις όπως των προκηρύξεων 2ΓΒ/2025 και 4ΓΒ/2025 θα έπρεπε υποψήφιοι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων της 2ΓΒ/2025 που εκδόθηκε πρώτος, να μην εγγραφούν στον αντίστοιχο πίνακα της 4ΓΒ/2025 που ακολούθησε, χωρίς να πιστοποιείται, όμως, και «μη αποδοχή διορισμού» από την πλευρά των υποψηφίων. Οταν, μάλιστα, εκδίδονται σχεδόν παράλληλα οι πίνακες διοριστέων δύο προκηρύξεων, κανείς δεν γνωρίζει, λόγω διαφορετικών ταχυτήτων στο Δημόσιο, ούτε ποιος φορέας θα καλέσει πρώτος τους υποψηφίους για διορισμό ούτε σε ποιον θα αποδεχθούν ή θα αρνηθούν οι διοριστέοι.

Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι το υπουργείο Εσωτερικών στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από το πρόβλημα των αναπληρώσεων – αυτός είναι ο πραγματικός λόγος της ρύθμισης – προκάλεσε νέες τραγελαφικές καταστάσεις, με μεγάλο μέλλον στις αίθουσες των διοικητικών δικαστηρίων.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Στο τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026

Το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τις εξής προκηρύξεις:

1ΓΕ/2026 Προκήρυξη για υποψήφιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ.

2ΓΕ/2026 Προκήρυξη που αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91.

