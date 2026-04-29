Η Formula 1 αλλάζει ήπειρο και επιστρέφει δυναμικά στη δράση, μετά τις αναβολές στους αγώνες του Περσικού Κόλπου. Από την Ασία, το πρωτάθλημα μεταφέρεται στην Αμερική, με το Μαϊάμι να παίρνει τη σκυτάλη για το 4ο Grand Prix της σεζόν. Οι κινητήρες ανάβουν ξανά στην πίστα Miami International Autodrome και όλα είναι έτοιμα για μια βραδιά γεμάτη ταχύτητα, ένταση και μάχες μέχρι την καρό σημαία.

Μετά από έναν μήνα, η Formula 1 επιστρέφει με τον 4Ο αγώνα του πρωταθλήματος και τον 2ο σε διαμόρφωση Sprint. Η Formula 1, για 5η φορά στην ιστορία της, διοργανώνει αγώνα στην πολιτεία της Φλόριντα, στο κοσμοπολίτικο Μαϊάμι. Ομάδες, οδηγοί και μηχανικοί εκμεταλλεύτηκαν τις 30 ημέρες για να ετοιμάσουν βελτιώσεις στα μονοθέσιά τους. Μένει να φανεί πώς αυτές μπορούν να μεταβάλλουν τις ισορροπίες δυνάμεων.

διαμόρφωση Sprint. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός μπορεί να συγκεντρώσει έως και 33 βαθμούς, ενώ μια ομάδα έως 58 βαθμούς. Ο Κίμι Αντονέλι φτάνει στις ΗΠΑ επικεφαλής της βαθμολογίας οδηγών, με προβάδισμα 9 βαθμών από τον έτερο οδηγό της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ. Η Mercedes (135 βαθμούς) προηγείται στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με διαφορά 45 βαθμών από τη Ferrari (90 βαθμούς).