Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Ισπανία, πραγματοποιώντας το καθιερωμένο shootaround στη «Bilbao Arena», ενόψει του δεύτερου τελικού απέναντι στην Μπιλμπάο.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου δούλεψε στις τελευταίες λεπτομέρειες, με στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στο κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο.

Ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα έξι πόντων από τον πρώτο αγώνα και καλείται να το διατηρήσει, ώστε να φτάσει σε μια ιστορική επιτυχία.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 21:00 και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.